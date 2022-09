Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for journalisten sine egne meninger.

I Bergen er mange studenter nødt til å bosette seg utenfor sentrum, blant annet fordi mange studentboliger befinner seg utenfor bykjernen, som på Fantoft. Disse studentene er, som andre med svak økonomi bosatt utenfor sentrum, helt avhengig av kollektivtransport i hverdagen.

Klimakrisen er blitt gammelt nytt, og inflasjon og økte levekostnader topper nyhetsbildet. Flere opplever at levekostnadene øker dramatisk. Studenter er en av gruppene som rammes hardt når prisene stiger, da de fleste studenter lever på et budsjett med små marginer fra før.

Alle disse problemene er sammensatte, og kan ikke løses av ett enkelt tiltak. Det er heller ingen unnskyldning for å la være å gjøre noe. Det trengs tiltak som er både store og ambisiøse, men samtidig konkrete.

Et slikt tiltak er å tenke nytt om kollektivtransport i hele Norge. Her kan vi se til Europa for inspirasjon.

Billig kollektivtransport er både sosialt utjevnende og et knallgodt klimatiltak.

Tyskland innførte i perioden juni til september i år en månedsbillett til nesten all offentlig transport i hele landet som kostet 9 euro. Foreløpige beregninger viser at denne billetten kan ha spart 1,8 millioner tonn C02, eller energi fra 350 000 husstander. I Spania vil mange av rutene til det statlige jernbaneselskapet være gratis fra 1. september og ut året. Østerrike lanserte i 2021 en «klimabillett» som har som formål å få flere over på kollektivtransport.

Alle disse tiltakene har det til felles at de både adresserer klimakrisen, samtidig som de hjelper studenter og folk flest med de økte levekostnadene. Her kan det altså være en vinn-vinn situasjon: Billig kollektivtransport er både sosialt utjevnende og et knallgodt klimatiltak.

Hva med å innføre et månedskort til 100 kroner for studenter? Det er en god start for å bedre studenters hverdag.

Studenter med dårlig råd vil ikke bare få bedre økonomisk trygghet, men også større frihet og flere muligheter når penger til transport heller kan brukes på andre ting. En billigere studentbillett er også en god måte å teste ut en slik ordning, som deretter gir lærdom og tid til å forberede en allmenn utvidelse av ordningen.

På sikt burde en slik billett være tilgjengelig for alle. Det er kun de løsningene som er et godt valg for både kloden og lommeboken som vil gi en varig endring av forbruksmønstre. Da trenger man gode insentiver, og et godt insentiv bør bestå av mer gulrot enn pisk.

Hvis kollektivtransport koster like mye eller mer enn å velge bilen, kan man godt forstå at man velger å kjøre sin egen romslige SUV isteden (du har jo tross alt jobbet hardt hele livet – skal du ikke kunne unne deg noe?).

Hvis kollektivt derimot var så så billig og enkelt at det var en selvsagt avgjørelse, ville trolig flere fra middelklassen også hoppe ombord. Vi må sikre bedre livsvilkår til studenter og andre som sliter i hverdagen, men det er samtidig de kollektive løsningene som sikrer at alle får en bedre fremtid og hverdag som gir effekten vi trenger.

Kommentarer

kommentarer