Resultatene fra årets studentvalg ble klart mandag kveld, og det er dermed bestemt hvem som skal fylle de 24 setene i Studentparlamentet og de to plassene i universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB).

Venstrealliansen (VA) står som valgvinner med 26 prosent av stemmene og seks mandater, og får følge av Sosialdemokratisk liste (Sosdem) og Realistlista (RL) med fire mandater.

– Veldig fornøyd med at vi klarte å holde fortet, sier listeleder Mats-Henrik Nygren Syversen, før andrekandidat Maika Marie Godal Dan skyter inn fra siden:

–Dæven døtte!

Syversen sier de i første omgang ser for seg et samarbeid med Grønn liste og Sosialdemokratisk Liste.

– Men nå har vi først og fremst drevet med valgkamp, så nå må vi må se an littegrann, sier han om videre samarbeidsplaner.

Han sier de videre skal ha fokus på å likestille fysisk og psykisk helse, bedre praksismuligheter og arbeide for gratis pensum, i førsteomgang gjennom en låneordning.

– Hvordan skal dere feire?

– Nå har det vært nok kjeks, vafler og saft, så det blir godt med litt øl i kveld!

Nykommer med tre mandater

Årets «comeback-kid», Grønn Liste, gjorde et brakvalg og sikret nesten 12 prosent av stemmene. Dermed får også de tre mandater i parlamentet i sitt første valg siden 2016.

– Vi er veldig fornøyd. Vi visste ikke hva vi kunne forvente, sier listeleder Joakim Hjorth, som legger til at det kunne bli alt mellom 2 og 20 prosent.

Han sier de nå går inn med en pragmatisk rolle, og tenker det er naturlig å gå til Venstrealliansen for å finne samarbeid om klima.

– Nå skal klima og miljø tas i betraktning i all politikk, og vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre UiB grønnere, sier han.

Kjøttavgiften sier han de skal gjøre det de kan for å få gjennom.

– Men nå er det et annet politisk håndverk som skal til for å få det gjennom, sier han.

– Det er på sin plass at de grønne studentene blir representert og hørt i parlamentet.

Mister to mandater

Liberal liste er de som opplever det største nederlaget.

– Vi er ikke helt fornøyd med resultatet. Vi vet ikke hva nedgangen skyldes ennå. Jeg vil gratulere Grønn Liste med et godt resultat, og jeg tror kanskje de har tatt noen av våre velgere. Det er bra at flere lister er opptatt av god miljøpolitikk, sier Timo Kanehl, leder for Liberal Liste.

– Nå blir det viktig at vi fokuserer på vår politikk og prøver å få flertall for det. Vi har tidligere hatt et godt samarbeid med Blå og Gul Liste, men vi utelukker ikke samarbeid med noen. VA er for eksempel for døgnåpne lesesaler, likt som oss, så vi ser for oss at vi fortsatt kan få gjennomslag.

Gul Liste og International Students får fortsatt en representant hver.

UiBs mektigste studenter er fra medisin og juss

Til universitetsstyret stilte det i år åtte kandidater, hvorav fire var menn og fire var kvinner.

Det var til slutt Gard Aasmund Skulstad Johanson og Lise Carlsen som stakk av med plassene til styret.

Johanson stilte opprinnelig i par med Anette Arneberg, og Carlsen med Andreas Trohjell. Dermed kommer de ikke til å sitte sammen med den de stilte til valg med. Arneberg blir dog 1. vara for Carlsen, mens Oskar Jørgensen blir vara for Johanson.

– Hvordan skal dere jobbe opp mot ledelsen for UiB-studentene?

– Det blir å stå på og jobbe for reelle endringer i budsjett og handlingsplaner, sier Johanson.

– Jeg tror man må lære balansen mellom diplomati og standhaftighet, tilføyer Carlsen.

Hun påpeker at de vant med ganske knapp margin foran de andre kandidatene.

– Med så hard konkurranse legger det press på at vi må gjøre en god jobb dette året.

Både lavere og høyere valgdeltakelse

Av UIBs studenter var det i år 3223 som stemte ved valget, der 192 stemte blankt. Dermed endte årets valgoppslutning ved Studentparlamentet på 18,98 prosent. Det er en nedgang på 0,60 prosentpoeng fra fjoråret.

Hos Universitetsstyret pekte derimot pilen den andre veien.

På de kvinnelige kandidatene var det 16,87 prosent oppslutning i år, mot 14,86 i fjor. Hos mennene var det en oppslutning på 15,88 prosent, mot 14,46 i fjor.

– Jeg synes det viktigste er at vi har fått så mange dyktige kandidater til å representere oss, både til universitetsstyret og Studentparlamentet, sier valgstyreleder Eira Vilde Martinsen Garrido.

Hun mener at alle som har vært med har gjort en fantastisk jobb, og ser ikke hva de kunne gjort annerledes for å få opp valgdeltakelsen.

– Men det er alltid rom for forbedring, og vi kommer til å se på hva vi har gjort. Forhåpentligvis vil enda flere studenter ved UiB stemme neste år.

