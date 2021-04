Studenter boende hos Sammen har siden søndag 18. april ikke hatt mulighet til å fylle på vaskekortet som de bruker for å vaske klær. Dette har gjort at flere uten penger på kortet ikke har fått vasket klær.

Sammen ble orientert om dette av en beboer mandag, og har siden da jobbet for å løse problemet.

– Vi er lei oss for at folk ikke har fått vasket. Dette har tatt lengre tid å ordne enn vi trodde, sier Ellen Steinsland, kommunikasjonsrådgiver i Sammen.

Gratis å vaske fra og med fredag

Sammen sendte ut mail til alle Sammen-beboere om problemet på tirsdag, men først på fredag ble det gjort det gratis å vaske.

– Dette er ekstraordinært, men det er viktig for oss at folk for vasket. Siden dette har tatt såpass lang tid nå, ble det naturlig for oss å la våre beboere vaske gratis, sier Steinsland.

LEI SEG. Ellen Steinsland er kommunikasjonsrådgiver for Sammen og beklager for ulempene for studentene. FOTO: Sammen

Hva ble beboere med tomme vaskekort oppfordret til å gjøre før det nå ble gratis?

– De som spurte ble informert om alternative vaskerier, dersom det var nødvendig. Vi hadde tenkt at vi kunne finne en rask løsning, så derfor har vi ikke åpnet for gratis vask før nå, forteller Steinsland.

Vaskeriene med stor pågang

Beboere fra Fantoft kan fortelle om stor pågang på vaskeriene denne helgen. Flere satte stor pris på muligheten til å vaske gratis.

– Vaskekortproblemene påvirket ikke meg direkte, men det var kjekt å kunne vaske klærne mine gratis i går, fortalte en av Fantoft-beboerne søndag kveld.

Steinsland forteller at problemet har ligget i det tekniske. Det er nemlig flere parter i vaskekortkaoset. Foruten om Sammen og den enkelte studenten, er man avhengig av en tredjepart for at systemet for å fylle på vaskekortet skal funke.

Det er hos denne tredjeparten problemet trolig har ligget.

– Så vidt jeg vet har ikke dette skjedd før, men vi prøver å få ordnet det så snart vi kan. Vi nærmer oss en løsning og satser på at det er i orden igjen over helgen. Inntil da kan Sammen-beboerne altså vaske gratis, avslutter Steinsland.

