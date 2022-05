I «IKKE SANT?» får vi se jusstudentenes tolkning av dagens «informasjonshelvete», som vi alle kjenner godt til. Med en rekke parodier, sanger og sketsjer får vi et nytt blikk på noe av det som kjennetegner mediebildet i dag.

Jusrevyen tar opp temaer med sketsjer basert på alt fra Taliban som tatt over makten i Afghanistan, til barnebøker om lamme apekatter. Sketsjene knyttes sammen gjennom musikk og parodiske nyhetsoverskrifter, som hjelper oss inn i neste sketsj.

HURTIG. Tempoet er høyt og det blir aldri kjedelig.

Og bra er det, fordi her går det veldig fort. Noen ganger for fort, når lyset slukkes i det sketsjen blir morsom.

Men det er kanskje nettopp det som gjør at denne revyen aldri blir kjedelig – tempoet er såpass høyt at man ikke rekker å gå lei av sketsjene.

PÅ SCENEN. Bakerst f.v.: Elias Ergo, Johanne Braarud, Vetle Olsen-Ryum. Fremst fr.v.: Viktor Kasa, Sara Shillington og Iselin Herud.

Noe som er sikkert er at hver scene likevel får en fin avslutning, som får publikum å lengte etter å se hva som kommer etterpå.

Et bredt konsept

Konseptet er relativt bredt, og det åpner dørene for det meste. I en revy som handler om det som stemmer og det som ikke stemmer, og hvor vanskelig det er å skille sannhet fra løgn, er det ikke mye som utelukkes.

SKUESPILLER. Viktor Kasa i rollen som Europa.

Alle sketsjene er ikke like gode og skarpe. De få sketsjene med manglende punchline eller et litt uklart manus hjelper dessverre ikke for jusrevyens helhetsinntrykk.

Men jusstudentene leverer med imponerende skuespill og sang, også i de mindre skarpe sketsjene. Skuespillerne tør å by på seg selv og klarer å engasjere publikum i hver ny sketsj.

JUNGEL. Sketsjen om den den lamme apekatten fyller scenen med en jungel.

Den ene stunden ser vi en morsom sing-off mellom Afrika og Europa i kampen om koronavaksine, mens vi i neste stund stilles innenfor satiriske tolkninger av sensitive tema.

Og her skal jusstudentene ha ros: De har klart å balansere og utfordre den hårfine grensen mellom hva vi som publikummere synes det er greit å tulle om og ikke.

Svaret på det får vi når publikum ler høyt i svar på spøker om kvinners og barns manglende rettigheter i Afghanistan, eller sketsjen der Al Qaida-terrorister prøver å kapre et fly sammen med russiske spioner.

Rart, drøyt og engasjerende

Revyens drøye deler balanseres av de mange muntre og ukompliserte skjetnene på en god måte.

Et eksempel er sketsjen når en, visstnok tilfeldig, person fra publikum får delta i en parodi om datingkultur. Her får vi se en morsom tolkning av hva det å date online innebærer for mange i dag, da gutten fra publikum blir tildelt en datingprofil med nydelige biografier som «stolt jomfru» og «moderne kjønnsroller er det verste som har skjedd siden første verdenskrig».

SPØKER. En revy som har noe for alle.

De jus-realterte spøkene om advokater og rettsprosesser er det relativt lite av, men de er likevel blant de morsomste i hele revyen.

Noen av sketsjene var så rare at jeg måtte riste på hodet og le. Scenen som plutselig var fylt av giraffer, koalaer og andre jungeldyr, i en sketsj som var det rareste og morsomste jeg har sett på lenge.

Det gjør at denne revyen blir så engasjerende – man vet virkelig aldri hva som dukker opp i neste sketsj.

HØYT NIVÅ Sangeren Isa Shillington synger sterkt og bra.

Noe som derimot var forutsigbart, i motsetning til skjetsene, og holdt samme, gode, nivå gjennom revyen var bandet Madley og sangeren Isa Shillington.

Dette er ikke en kjedelig revy. I to timer slenges publikum inn i en rekke temaer. Noe som er sikkert er at man aldri vet hva som dukker opp når lyset skrus ned og pausemusikken spilles. Jusrevyen 2022 har noe å tilby for alle.

Med en klarere rød tråd og et litt mer begrenset utvalg av scener hadde helhetsinntrykket vært på topp. Likevel har jusrevyen 2022 såpass mange høydepunkt at helhetsopplevelsen blir veldig god.

“IKKE SANT?” vurderes derfor til en svak B.

