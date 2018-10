– Jeg elsker å være ung, sier Eivind Abrahamsen. Det lover muligheter, samt tid og krefter til å utforske dem.

Dragefjellet er kledd i gult og oransje. Vått løv tar brodden av den ellers skarpe luften. Det er høst, og for Abrahamsen betyr dette roligere tider.

I mørk blå ullgenser, dongeribukse og – om vi legger godviljen til – hvite Converse, setter han seg ned i parken utenfor jussbygget ved Universitetet i Bergen (UiB). Her går han andre året på profesjonsstudiet i rettsvitenskap. Den lille parken er et av favorittstedene på området. Her liker han å sitte når været tillater det.

Singel på skjerm

Første nyttårsdag i 2018, foreslo en kompis av studenten at de skulle melde seg på TV 2-programmet «Singel». Abrahamsen tok ham på ordet og sendte inn en søknad. Han vlogget en uke av livet sitt, og sendte det inn til TV 2. De likte videoen, og ga ham en plass i serien.

– Det var nok ikke et helt seriøst forslag at vi skulle melde oss på, men jeg måtte jo ta utfordringen, sier Abrahamsen, som forteller at han som regel tar de utfordringene han får.

Åtte single, unge nordmenn, deriblant UiB-studenten, fikk i oppdrag å dokumentere sommeren sin i form av «vlogs» og sende dem til TV 2. Abrahamsen er med i programmets andre sesong, som hadde premiere på TV 2 Sumo i starten av oktober.

Selv om han fikk god hjelp av serieteamet under prosessen, var han nok en av dem som slet mest med å bli komfortabel med rollen som «vlogger». Lenge kjente han en trang til å forsvare det hver gang han måtte dra frem mobilen for å filme seg selv.

– Men sommerfestligheter og halvfylla senket terskelen for å slenge frem kameraet betraktelig, innrømmer han.

Som en konsekvens har han rent glemt en del av det som nå vises i TV-serien.

– Det er en del seanser som jeg ikke kan huske at har skjedd, men i serien ser jeg jo meg selv midt i de øyeblikkene, sier jusstudenten.

Viser en annen side

Ved spørsmål om det er rart å se seg selv på TV, svarer studenten beklemt «ja».

– Det at jeg aldri klarte å vende meg helt til rollen som vlogger, gjør jo at «Singel»-Eivind ikke er helt ufiltrert.

Han opplever ikke å bli fremstilt på en uventet måte på programmet, men innrømmer at det er noe forskjell på den han er på skjermen og slik han er når han bare er rundt venner.

Derfor advarte han faren sin i forkant av sesongpremieren at det ville bli en annen Eivind å se på skjermen enn den han var vant til hjemme.

– Ikke at jeg er særlig drøy på «Singel» heller, men det er helt klart en annen side enn den jeg viser til familien min, forklarer han.

Hengt ut på Jodel

Faren hans valgte å ikke se på programmet. Muligens på grunn av advarselen om «Singel»-Eivind, eller kanskje fordi det er rett og slett er et herk å få seg TV 2 Sumo, spekulerer Abrahamsen. Dessuten er ikke teknologi helt hans greie.

– Han er redd for å åpne Instagram, fordi han mistenker at appen plutselig skal publisere hele kamerarullen hans, ler han, og tilgir med det at hans far ikke har fått med seg TV-debuten.

Reaksjonene på «Singel-Eivind» har hovedsakelig vært positive, men som alltid forekommer enkelte unntak.

Blant annet i kommentarfeltet på programmets Facebook-side, der Abrahamsen beskyldes for å være «det mest stusslige jeg noen gang har sett».

– Jeg ble litt overrasket over hvor mye jeg faktisk brydde meg. Det er jo ubehagelig å lese slikt om seg selv.

Men siden kommentaren kom fra en ukjent på nettet, gikk det ikke lang tid før studenten ristet den av seg. Det var vanskeligere å overse kritikk fra en medstudent.



I oktober ble Abrahamsen omtalt på Dragefjellets egen Jodel-kanal. Ifølge ham er det kutyme å ikke henge ut enkeltpersoner, men denne gangen ble han nevnt med navn. Kommentaren kom fra en anonym medstudent som visstnok hadde snakket med «Singel»-deltakeren på en eksamensfest, og oppfattet ham svært overlegen.

– Jeg begynner jo å tenke over hvordan jeg har oppført meg på den festen, hva jeg kan ha sagt som har gitt noen det inntrykket av meg. Den kommentaren henger mer igjen, innrømmer han.

Intens revyperiode

Jusstudenten har alltid hatt stor kapasitet og iver etter å engasjere seg i ulike prosjekter. I oppveksten har han drevet med fotball, klatring, gitartimer og film. Dette har han fra moren sin, som alltid strakte seg langt for å hjelpe venner, familie og nærmiljøet. Han synes det er viktig å ta de mulighetene som byr seg, og liker å utfordre seg selv.

– Jeg liker jo å ta ansvar, men føler også at jeg må det dersom noen ber meg om det. Jeg synes vel det er litt vanskelig å sette grenser, forteller han.

Men i høst fikk han kjenne på kroppen akkurat hvor disse grensene går.

I september satt studenten på lesesal like mye som det kompisene gjorde. Men mens medstudentene leste erstatningsrett, skrev han sketsjer og sangtekster til årets medisinerrevy.

Det hele startet som en vennetjeneste. Trym Fauchald, som var administrerende sjef for medisinerrevyen, har vært en kompis av Abrahamsen siden barnehagen. Da han i mai fortalte ham at revyen hang i en tynn tråd, tilbydde Abrahamsen seg å ta rollen som kunstnerisk leder.

Medisinerne var nytt territorium – Abrahamsen kaller dem «en annen bunch». Humoren mildere enn hans egen, og folk var så hyggelige at det ifølge ham slo over i det ubehagelige.

– Først hadde jeg følelsen av å ha blitt med i en kristen ungdomsklubb, minnes han.

Han brukte litt tid på å finne ut av dem, men jusstudenten ble etter hvert glad i disse merkelige medisinstudentene. Og godt var det, for revyen skulle vise seg å koste mer enn han hadde vært forberedt på. Søvn, kosthold, hvilepuls og sosialt liv måtte vike for de utallige timene med intenst revyarbeid.

– Jeg flyttet inn i et nytt kollektiv i høst, men har så vidt sett dem jeg bor sammen med.

Etter en slik periode, er tanken på en søvnig, rutinepreget hverdag nesten forlokkende. Abrahamsen gleder seg til roligere måneder, men ingen kan beskylde ham for å ligge på latsiden; arbeidet som kunstnerisk leder for jussrevyen er allerede i gang. I tillegg vurderer han å begynne med lacrosse. Det har han aldri prøvd før.

På spørsmål om hva som har skjedd med sivilstatusen etter at han deltok i programmet, vil ikke Abrahamsen avsløre noen detaljer.

Kommentarer

kommentarer