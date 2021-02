– Det første jeg tenkte var; guri hva har vi gjort feil denne måneden?

Det sier psykologistudent Maria Espelid, som bor i kollektiv sammen med lærerstudentene Anna Helena Sundt og Martine Neset i en sokkelleilighet på Nygårdshøyden.

De fikk som mange andre studenter føle på et prissjokk da strømregningen kom. Den hadde doblet seg fra desember.

Strømprisene i Bergen denne vinteren har nemlig aldri vært høyere. Torsdag 11. februar var strømprisen i Bergen 2,44 kroner pr. kWh ifølge Europower Energi. Det er den høyeste prisen siden Bergen ble skilt ut som eget prisområde i 2010.

Slår av ovnene

Studentene innrømmer at det var en lettelse å få bekreftet at det var den generelle strømprisen som var årsaken til den høye regningen.

– Det er i alle fall en naturlig forklaring på regningen. I alle fall skyldes det ikke for høyt forbruk. Det beste er bare å akseptere det, og være forberedt på det samme neste måned, sier Maria.

Nå prøver de å gjøre det beste ut av situasjonen, og har iverksatt tiltak for å få ned forbruket.

– Det blir veldig kaldt her om kvelden uansett om vi varmer opp eller ikke. Så vi bestemte oss for å slå av ovnene om kvelden, sier Anna Helena.

– Og gå med ullstillongs, skyter Martine inn.

Bufferkonto var redningen

Førsteårsstudentene understreker at de vet om mange som har det verre. De har et tips til studenter i samme situasjon:

– Vi har en konto som vi setter inn 300 kroner hver måned, i tilfelle uforutsette ting skulle oppstå, sier Maria

BUFFERKONTO. En buffer var godt å ha da strømprisene gikk i taket.

Maria forklarer at spareordningen gjorde at det overkommelig å betale den høye strømregningen.

– Vi trodde jo egentlig vi kom til å ha mye penger igjen på kontoen på slutten av året. Så selv om det var litt kjipt å bruke alt nå så har det jo vist seg å være lurt å ha, legger Anna Helena til.

Vær og vind er forklaringen

Analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt trekker frem tre forklaringer på den høye strømprisen.

– Det kan oppsummeres i tre ord: vær, vind og kapasitet. Siden norske husstanders oppvarming i overveiende grad er basert på elektrisk oppvarming, blir forbruket ekstra høyt når temperaturene er så lave som nå.

Lilleholt forklarer at omleggingen fra kullkraft til vindkraft i norsk kraftproduksjon gjør at måneder med lite vind, slik som januar, gjør at strømmen blir dyrere.

– Hovedutfordringen er likevel at vi har begrenset kapasitet. Når så mange kunder bruker nettet samtidig vil prisen gå opp. Vi har jo satt forbruksrekord denne måneden sier Lilleholt, som selv leier ut bolig til noen studenter.

– De var sjokkerte over månedens regning, forteller han.

Ikke over

Markedsanalytikeren understreker at studenter med lite sparepenger på konto også neste måned får oppleve høye priser.

– Studenter bør innstille seg på at strømregningen for februar blir ganske lik den de fikk i januar, avslutter Lilleholt.

Likevel er det håp for noe billigere strøm.

– Nå kommer det et væromslag som vil hjelpe på prisnivået, men vi har brukt opp mye av strømkapasiteten vår på å dekke forbrukstoppene som var i januar.

