Resultatene fra årets studentvalg ble klart tirsdag kveld, og det er dermed bestemt hvem som skal fylle de 24 setene i Studentparlamentet og de to plassene i universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB).

Årets valgoppslutning lå på 9,4 prosent, det vil si at 1804 av UiBs studenter tok i bruk stemmeretten i årets valg.

Plassene i Universitetsstyret gikk til Gard Aasmund Skulstad Johanson og Cora Gabrielle Møller Jensen.

– Det er utrolg gøy å bli gjenvalgt, og atpåtil sammen med Cora. Det er tydelig at vi har klart å overbevise studentene, sier Johanson.

– Jeg synes det er veldig gøy og spennede. Vi tar det som et tegn på at vi har infridd på de løfetene vi ga i fjor og har fått tillitt basert på at vi har klart å gjennomføre noe, sier Jensen.

Hun legger vekt på at det er stas å bli gjenvalgt, og takker alle som valgte å stemme på dem.

I listevalget var det Venstrealliansen som stakk av med flest stemmer og får syv mandater i Studentparlamentet.

Rett bak kom Sosialdemokratisk liste med seks madater, og Moderat liste med fire.

