24. februar foregår det flere markeringer av ettårsdagen til invasjonen av Ukraina. – Vi er veldig takknemlig for støtten og oppmerksomheten rundt krigen, sier representant for ukrainske studenter i Bergen.

24. februar er det ett år siden Russlands fullskala-invasjon av Ukraina startet. Studentene bak organisasjonen Ukrainan student union takker Norge og norske studenter for støtten, samtidig som de understreker viktigheten av å markere invasjonen.

– Vi må demonstrere at støtten til Ukraina vil fortsette helt til krigen er avsluttet og Russland står til ansvar for handlingene i Ukraina, skriver medlem i Ukrainan student union, Olena Mordas (22) i en e-post til Studvest.

På fredag arrangeres det en rekke arrangementer i regi av universitetet og Bergen kommune.

Viktig å markere

Mordas er fra Ukraina og aktiv i Ukrainian student union. Hun studerer for tiden master i systemdynamikk på det samfunnsvitenskaplige fakultet på Universitetet i Bergen (UiB).

– Hvorfor er det viktig å markere 24. februar?

– Datoen er markeringen av at det er ett år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Krigen har foregått i et år og kampen for Ukrainas selvstendighet fortsetter. Skjebnen til demokratiet slik vi kjenner det, blir nå avgjort i Ukraina.

VIKTIG Å MARKERE: Olena Mordas (22) sier til Studvest at det er viktig å markere ettårsdagen for invasjonen av hjemlandet hennes Ukraina. FOTO: Privat

Mordas understreker viktigheten av hjelpen Norge og andre land har bidratt med underveis i krigen også og legger til:

– Vi må demonstrere at støtten til Ukraina vil fortsette helt til krigen er avsluttet og Russland står til ansvar for handlingene i Ukraina.

– Hvordan kan studenter i Bergen markere 24. februar?

– Det er mange arrangementer som finners sted på årsdagen til invasjonen, både i Bergen og på universitetet. 24. februar arrangerer UiB en konferanse hvor blant annet statsminister Jonas Gahr Støre deltar. Klokken 17.00 arrangeres det en demonstrasjon på Torgallmenningen.

EMONSTRASJON: På etteråsmarkeringen blir det arrangert demonstrasjon mot invasjonen på Torgallmeningen. Bildet er fra en tilsvarende demonstrasjon samme sted 24. februar i fjor. FOTO: Lukas Hauge Klemsdal (arkiv).

Mordas skriver videre at hennes egen organisasjon åpner en kunstutstilling om studenter som har blitt drept i Ukraina, som blir stående til 10. mars.

– Dette er ekstremt tragiske historier som fortjener å bli sett.

Bergen kommune opplyser på sine nettsider at de vil flagge med ukrainsk flagg, og at det klokken 12.00 blir to minutters stillhet og fremførelse av Ukrainas nasjonalsang utenfor Bergen Rådhus.

På kvelden blir det støttekonsert i Domkirken, ved pianist Torleif Torgersen og fiolinist Hanna Veits, begge tilhørende Griegakademiet, arrangert av UiB.

– Dette er en anledning til å vise vår respekt og medfølelse med ofrene for krigen, sier byrådsleder Rune Bakervik om kommunenes markeringer.

– Ekte fred i Europa er umulig uten fred i Ukraina

På spørsmål om hvordan studenter i Bergen kan vise støtte til Ukraina, svarer Mordas at det viktigste er å ikke være likegyldig til det som skjer i Ukraina. Alt fra å delta i forelesninger og debatter om temaet, til å bidra i veldedig arbeid og språkopplæring for flyktninger.

– Vi forstår at landet vårt trenger mye hjelp, både humanitært, militært og finansielt. Men selv små bidrag fra enkeltmennesker hjelper. Ukraina er et av de største landene i Europa og ekte fred i Europa er umulig uten fred i Ukraina.

Mordas skriver videre at de har opplevd stor intresse fra studenter og studenterorganisasjoner og at de blant annet samarbeider med Studentparlamentet ved UiB.

– Vi er veldig takknemlig for støtten og oppmerksomheten rundt krigen. Dette året samlet vi oss og jeg har stor tro på at vårt vennskap og felles mål vil bli enda sterkere i 2023.

