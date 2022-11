Gruer du deg til eksamen? Her er seks tips for hvordan du kan opprettholde motivasjonen.

For mange blir det å glede seg til festligheter, god mat og en velfortjent pust i bakken etter et langt semester overskygget av den uunngåelige eksamensperioden som nå vil legge beslag på mye av hverdagen framover.

I denne tiden er det ikke uvanlig at man finner motivasjonen på et bunnpunkt.

Men frykt ikke – her er 6 gode råd for å holde motivasjonen på topp i eksamensperioden!

1. Oppladning

Lange dager med lesing kan virke drenerende på energien man har om dagene.

Å sette av litt tid til å gjøre ting som gir deg ekstra energi i hverdagen kan øke både motivasjon, humør og prestasjon i eksamensperioden!

Tenk gjennom: «Hva er det som kunne gjort meg litt glad nå?». Det kan være å prate med venner (Face-time i 10–15 minutter kan gjøre underverker på humøret!), lytte på favorittplaylisten/podkaster mens du slapper av, eller se en episode av en serie du liker akkurat nå.

2. Lag en slagplan!

Prøv å lage en oversikt over pensum: Hva du kan og hva du har mindre kontroll på. Lag en liten sjekkliste over temaene i pensum, og når du finner ut av hvilke temaer du ikke behersker så godt kan det være lurt å starte i denne enden med eksamensforberedelsene.

Ved å legge fokus på emner du ikke behersker så godt gir det en mestringsfølelse og en boost av selvtillit når du endelig skjønner tegningen! Du kan bruke denne sjekklisten til å sette mål for hva du skal kunne i løpet av dagen.

Bruk fargerike post-it-lapper og sørg for å holde styr på notatarkene, det kan fort bli demotiverende når alle notatene ligger i en haug av kaos. Pensum virker fort mindre overveldende når du har en god systematisk oversikt over de forskjellige temaene!

3. Ta pauser

Det å lese og studere gjennom hele natten kan være mer ødeleggende enn det er til hjelp. Prøv heller å planlegge å studere om dagen, men sørg for å ta masse pauser!

Det å ta pauser fra lesingen kan faktisk redusere stressnivået og lar deg i tillegg bearbeide pensum bedre. For eksempel, etter å ha studert i 20–30 minutter så ta en pause på 5 minutter hvor du strekker på beina, spiser noe, chatter med en venn eller sjekker sosiale medier.

Det er forresten mye bedre å sjekke mobilen etter en slik økt i stedet for å si til seg selv at man ikke skal bruke verken mobil eller internett generelt en hel dag mens man leser til eksamen. Se heller på det som en liten belønning for at du har vært flink!

4. Er du SASS?

Når man sitter begravd i pensumbøker er det fort gjort å glemme å ta vare på seg selv. Det er derfor svært viktig at du sjekker at dine grunnleggende behov er møtt! Spør deg selv om du føler deg SASS når du forbereder deg til eksamen;

S – Føler du deg Sulten?

A – Føler du deg Alene?

S – Føler du deg Sint?

S – Føler du deg Sliten?

Forsøk å lytte til din egen kropp og sjekk om du svarte «ja» til noen av disse spørsmålene! Det er veldig viktig at du adresserer disse behovene i så fall siden udekkede behov kommer til å negativt påvirke både motivasjonen din og humøret ditt.

5. Det er bra å snakke om stress …

… men unngå å sammenlikne hvor stresset du er med andre! Under eksamensperioden er det helt vanlig for studenter å snakke om hvor stresset de er og hvor mange kopper med kaffe eller energidrikker de konsumerer i løpet av en dag for å holde seg flytende.

Men vær klar over at stress forer stress! Såkalt «stress-skryting» kan være ganske destruktivt siden det planter en idé i hodet ditt om at du må ofre ditt velvære og din energi for å kunne lykkes med eksamenslesingen.

Legg heller mer vekt på hvordan du kan ta vare på deg selv og del dette med de andre!

6. Husk at dette kun er midlertidig!

Sluttkarakteren du får kommer ikke til å diktere utfallet av ditt liv.

En fridag eller to i løpet av uken fra eksamenslesing går helt fint, men prøv å være konsekvent med lesingen om dagene.

Stå opp tidlig så du kan legge fra deg lesingen på ettermiddagen for å lade opp til neste dag, og bruk denne tiden og helgen som en belønning.

Det er totalt urealistisk å forvente at man skal klare å holde seg fullstendig motivert hele tiden gjennom hele eksamensperioden, det er derfor det er viktig å ha en rutine og noen triks som kan støtte deg litt opp når motivasjonen sjangler.

Husk at det er greit å være sliten og lei, men det er kun en midlertidig periode fylt med stress og mye lesing før det går over. Så kan du ta en velfortjent ferie.

Masse lykke til på eksamen, og ta vare på deg selv.

