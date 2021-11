Lever du på et studentbudsjett kan det være vanskelig å lage gode og billige middager. Med enkle grep kan du spare mye.

Økonomi og administrasjons-studentene Isabel Yasemin Balci (23), Stine Sjøhaug (24), Håvard Fagerholt (21) og Einar Michel (23) er alle rådgivere ved Økonomiformidlingen på Norges Handelshøyskole (NHH).

De har satt sammen en ukemeny for å demonstrere hvordan du, med samme oppskrift, kan spare mye ved å bruke billigere råvarer. Ukemenyen består av middager som skal være enkelt å lage for studenter.

– Studenter bruker kanskje mer penger på sosiale aktiviteter. Det kan gå hardt utover matbudsjettet, sier Sjøhaug.

De forteller at målet med ukemenyen er å vise studenter at man fortsatt kan spise favorittmiddagen sin, samtidig som man sparer penger.

– Man kan spare vanvittig mye penger på mat uten at det går på bekostning av livsgleden, forteller Fagerholt.

Til vanlig tilbyr Økonomiformidlingen gratis rådgivning for mennesker som sliter med økonomien. De hjelper til med alt fra gjeld til å sette opp budsjetter.

Økonomiformidlingens sparetips Sjekk alltid kiloprisen Løsvekt er ofte det billigste alternativet Ta i bruk butikkenes egne merker Planlegg og ikke kast mat. Matsvinn er dyrt! Kyllingkjøttdeig funker fint til taco. Sjekk “mattilbud” appen for gode tilbud fra forskjellige butikker.

– Vi er litt som luksusfellen, bare uten alle kameraene og kjeftingen, sier Fagerholt og ler.

Enkle grep

​​Studentene har regnet ut at ved å velge det billige alternativet til en ukemeny, koster det 340 kroner for middagene, mens det dyre alternativet utgjør 673 kroner. Man kan med andre ord spare opp til 333 kroner i uken.

Dette betyr at du kan spare opp mot 17.300 kroner i året på å velge de billigste alternativene til middagen din. På denne måten kan fredagstacoen nytes med god samvittighet, uten å spise opp halve matbudsjettet.

Ukemenyen består av retter beregnet for én person. Prisanslagene i ukemenyen tilsvarer priser fra lavpriskjeder, og er hentet fra nettbutikken Oda.

Økonomiformidlingen tror studenter kunne spart mye penger om de ble mer bevisst på kilopriser av kjøtt og grønnsaker.

– Mange velger gjerne en strømpe med løk fordi det er mer beleilig og ser bedre ut. Men det er faktisk slik at per kilo er det billigere å kjøpe løk i løsvekt, sier Michel.

Studvest smaker

Studvest ble invitert til Økonomiformidlingen sitt kontor for å få smake på omeletten og den klassiske fredagstacoen.

Bortsett fra at omeletten var noe godt stekt i bunnen, kan det bekreftes at smaksforskjellen mellom billig og dyr mat er minimal. Grønnsakene gjorde omeletten saftig, og risen som tilbehør gjorde måltidet til en mettende middag. Skal man lage dette hjemme selv er det mer spillerom for å være kreativ med ingrediensene.

I tacoen var osten tørr, men dette ble raskt balansert ut av resten av de avgjørende ingrediensene som gjorde fredagstacoen verdig. Alt i alt, en god taco!

Prisforskjell på omelett Oppskrift Dyrt alternativ Billig alternativ Du sparer Egg – 5 stk 24 kr 11 kr 13 kr Løk – 175 gram 5 kr 3 kr 2 kr Paprika – 1 stk 19 kr 8 kr 11 kr Poteter – 2 stk 7 kr 2 kr 5 kr Ris – 2 stk 10 kr 1 kr 9 kr Totalt 65 kr 25 kr 40 kr

– Man ofrer ikke nødvendigvis så mye på smaken selv om man går såpass mye ned i pris, det er hovedpoenget vårt. Og da kan man jo spare penger og bruke det på andre ting vi studenter liker, som for eksempel øl, sier Fagerholt med et glimt i øyet.

Sparer mye

Ved å velge ingredienser bevisst, mener Økonomiformidlingen at du kan spare over 1000 kr i måneden. Følg tipsene deres ovenfor og prøv selv:

Ukemeny, pris per person Dyrt alternativ Billig alternativ Du sparer Mandag Wok med kylling og nudler 85 kr 40 kr 45 kr Tirsdag Pasta bolognese 46 kr 31 kr 15 kr Onsdag Torsk med potet og grønnsaker 80 kr 27 kr 53 kr Torsdag Omelett med potet og paprika 64 kr 24 kr 40 kr Fredag Taco 151 kr 84 kr 67 kr Lørdag Pizza med pepperoni 157 kr 78 kr 79 kr Søndag Lasagne 90 kr 56 kr 34 kr Totalt

673 kr 340 kr 333 kr

