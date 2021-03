– Det å slutte på et studie uten å ha noen plan for hva man skal gjøre i stedet, kan fort bli en ny nedtur, sier sjefspsykolog i Sammen, Øystein Sandven.

De siste ukene har Bergen vært rammet av de strengeste smitteverntiltakene siden pandemien startet.

Selv om samfunnet gradvis åpnes igjen, kan hverdagen fortsatt kjennes tung for mange.

Sjefspsykologen påpeker at en struktur i hverdagen er kjempeviktig.

Sjefpsykolog Øystein Sandven fra Sammen forteller at det er flere grep man kan ta for å beholde sin mentale helse.

– Problemet er at mye av den vanlige strukturen er borte. Da er det viktig å lage en plan for dagen, og en plan for uken.

Sandven påpeker at det er viktig å ha fornuftige og realistiske mål for seg selv, og at man må justere forventningene til egen innsats nå som situasjonen er som den er.

Han understreker også viktigheten av å avtale et møtepunkt, enten digitalt eller fysisk.

Egen hjelpetelefon

Det er flere tips til hva man kan gjøre selv for å få en bedre hverdag.

Dersom det blir vanskelig, og man trenger hjelp utenifra, kan man blant annet bruke mental helse sin hjelpetelefon.

Mandag 22. februar åpnet de en ny linje på hjelpetelefonen som er rettet mot studenter. Vidar Torbjørnsen sitter på hjelpetelefonen til mental helse og var en av pådriverne til en egen linje for studenter.

– Det er en gammel idé som har ligget i skuffen i noen år nå. Pandemien var jo veldig utslagsgivende for å skaffe midler til å hjelpe studentene, sier han.

En fortrolig fremmed

Mental Helse sin hjelpetelefon for studenter er et anonymt lavterskeltilbud, og er utviklet i samarbeid med studentsamskipnadene og helsepersonell.

Torbjørnsen mener de er et godt alternativ de gangene det ikke er så lett å prate med de nærmeste.

– Det er mange som kaller oss for en fortrolig fremmed. Det synes jeg er et veldig bra ord på tjenesten. Det er ofte slike tanker som kan komme både på kveld og natt, slik at det kan være vanskelig å ringe til de man vanligvis vil ringe til.

Aktivitet er viktig for både den fysiske og psykiske helsen.

Torbjørnsen kan fortelle at pandemien har gjort det vanskelig for de aller fleste studentene og har derfor en klar oppfordring:

– Ring, vær så snill å ring. Vi er der fra klokka 17.00 på ettermiddagen til klokka 07.00 på morgenen hver eneste dag, både i helger og ferier og alt som er. Slå på tråden eller skriv noen ord til oss så skal vi forsøke å hjelpe til så godt vi kan.

Gode rutiner

Sjefspsykolog Sandven legger vekt på at det er flere adferder som er med på å forverre den mentale helsen. Det er derfor flere ting man kan gjøre selv for å forbedre situasjonen.

Sandven anbefaler at man finner en døgnrytme som fungerer, og at man har en plan slik at man har noe å stå opp til. Å snu døgnet kan være med på å gjøre ting verre.

– Fysisk aktivitet er også særlig viktig siden studenter arbeider mye stillesittende, sier sjefspsykologen.

Han utdyper at i disse litt mindre hyggelige tider er det viktig å gjøre noe man liker.

Sandven nevner blant annet å lese en bok man ikke har fått tid til, lage god mat og gå turer. Det kan være en god ide å sette av tid til aktiviteter og hobbyer man får glede av.

Hjelp deg selv

– Det er viktig å orientere seg og finne ut om det er noe du liker som skjer, sier Sandven, og oppfordrer studentene til å ta initiativ selv nå som samfunnet åpnes litt etter litt.

Han anbefaler at man sjekker ut kultur- og idrettstilbud som studentorganisasjoner kan ha, og ta del i dem om man har mulighet.

– Det blir bedre på et eller annet tidspunkt. Hold fast i den tanken. Det blir bedre, utfordringen er å klare å holde ut.

Dersom det er vanskelig med motivasjon og studieprogresjon, legger Sandven vekt på at Sammen har tilbud og kurs rettet mot studenter som har det vanskelig.

De har også en god del selvhjelpsverktøy dersom det er aktuelt for studentene å jobbe med sin mentale helse på egenhånd.

– Ta kontakt med dem så får du tilgang til de verktøyene.

