Onsdag 7. april la statsminister Erna Solberg frem regjeringens plan for gjenåpningen av Norge.

– Vi vil sette barn og unge først, og deretter arbeidsliv, forklarte Solberg i sin redegjørelse til Stortinget onsdag.

Solberg forklarte at regjeringen planlegger å åpne samfunnet i fire trinn:

– Det første målet er å komme tilbake til der vi var før 25. mars, forklarte Solberg.

Solberg ville ikke komme med konkrete datoer for de ulike trinnene, men la opp til at det måtte gå minst tre uker mellom hvert trinn.

­– Vi vil forhåpentligvis ha nådd de første tre trinnene i løpet av juni, sa Solberg.

Statsministeren understreket viktigheten av at åpningen skjer kontrollert og at lettelser av tiltakene vil vurdert kontinuerlig ut ifra tre punkter; smittebyrde, belastning på helsevesenet, og vaksinasjonsomfang.

Solberg fortalte at regjeringen arbeider med å få på plass et koronasertvikat. Det vil være dokumentasjon på at man har blitt vaksinert mot covid-19 eller har gått gjennom sykdomsforløpet.

Fysisk undervisning for universiteter og høgskoler i mai

For studenter ved høgskoler og universiteter vil undervisningen igjen tillates å være fysisk i trinn to. Solberg skisserte at det derfor kan være tenkelig med fysiske forelesninger i mai.

Samtidig la Solberg vekt på at regjeringen ikke kan legge vekt på datoer når det gjelder gjenåpningsplanen.

– Vi må bygge på data, ikke datoer, sa statsministeren, og understrekte at det kan oppstå flere mutasjoner av viruset som kan føre til endringer i planene.

Videre forklarte statsministeren at dersom om vaksineleveringene holder seg stabile så skal alle over 18 år skal ha mottatt vaksinen i løpet av juli. I trinn to skal også skjenketiden utvides til midnatt og kravet om matservering fjernes.

Til NRK forteller helseminister Bent Høie (H) at de diskuterer om de la unge voksne komme frem i vaksinekøen. Han begrunner det med at det er mye smitte, og stor risiko for smittespredning, i de yngste aldersgruppene blant de voksne.

Vil unngå studieutsettelse

– Vi vet at studenter har hatt det tøft i denne perioden og vi vil bidra med det vi kan, sa Erna Solberg til stortinget onsdag.

Statsministeren var bekymret over at mange studenter nå har blitt nødt til å utsette sine studieplaner.

Solberg trakk fram at regjeringen ønsker at så mange som mulig kan fullføre studiene på normert tid og vil gå i samarbeid med utdanningsinstitusjonene om løsninger for å hindre at studenter utsetter studiene.

Selv om regjeringen utrykte bekymring over studentenes økonomiske situasjon kunne statsministeren ikke presentere noen økonomiske støttepakker utover den allerede vedtatte studentpakken fra januar.

Dette er planen:

Trinn 1:

Inntil 5 gjester i private hjem.

Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs. 200 personer ganger 3 kohorter er tillatt hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2:

Fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

Inntil 10 gjester i private hjem.

Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

Reiser innenlands kan gjennomføres.

Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Regjering vil vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

Trinn 3:

Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.

Åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag.

Regjeringen vil vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Trinn 4:

Det meste vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Les mer utfyllende om tiltakene på regjeringens nettsider.

Kommentarer

kommentarer