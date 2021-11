Samtidig som togradersmålet diskuteres på klimatoppmøtet i Glasgow, er det ikke så lett for oss studenter å vite hva vi kan gjøre for å leve en litt mer miljøvennlig hverdag. Miljøorganisasjonen Spire gir deg sine beste tips.

Studvest møter Valerian Lehmann Penzo (24) og Mona K. Vølstad (25) fra Spire på en kafé på Møhlenpris. Begge er aktive medlemmer i organisasjonen, og har mange gode tips til hva man kan gjøre for å leve mer miljøvennlig.

Vølstad og Penzo mener et av de største miljøproblemene er at så mye blir kastet. For å unngå dette, har de flere ideer til ting man kan gjøre. Viktige stikkord er bytte, låne og fikse ting og klær.

– Det er viktig å skape en bedre låne-kultur. Man trenger ikke alltid å eie noe man trenger til ett gjøremål og sjelden bruker, sier Vølstad.

En annen ting som nevnes er å sjekke nettsidene Finn.no og Tise før du drar og handler.

– Gjør det til en vane å kikke der først. Begge steder selges helt nye ting som ikke engang er ute av plasten, sier Vølstad.

De forklarer at mange nordmenn opplever et stort kjøpepress, og mange har forventninger til at alt skal være nytt.

– Man trenger ikke en ny kjole hver gang man skal på fest, mener Vølstad.

Penzo legger til at ting som blir ødelagt nødvendigvis ikke trengs å kastes.

Han foreslår å sette den på hylla en stund og se om den kan fikses.

Et annet tips kan være å arrangere byttekvelder med vennegjengen, kollokviegruppa eller liknende.

– Det er moro å bytte ut ting i blant, men da kan man gjøre det mellom folk istedenfor å kaste det. Det er også en god unnskyldning til å rydde opp i klesskapet, legger Penzo til.

Tenk bærekraftig

Vølstad er tydelig på at man bør unngå å kjøpe nye ting dersom man ønsker å være så bærekraftig som mulig.

Om man må kjøpe noe nytt, mener hun at man burde ta noen forhåndsregler. Det gjelder da å handle lokalt produserte varer, og kjøpe litt dyrere varer som kan holde lenge.

– Det er også viktig å kjøpe materialer som er bærekraftige og som kan repareres, legger Vølstad til.

Hun nevner også at spontankjøp er problematisk.

SOM NYTT. På Miljømarkedet i Bergen finner man alt fra møbler og klær til leker og julepynt. Mona K. Vølstad tar en kikk på klærne.

– Klesindustrien legger opp til dette og det er det selvfølgelig lett å falle for.

Penzo legger til at hvis man tror man trenger noe nytt, kan man låne det av noen til man bestemmer seg for om man virkelig trenger det.

Om man bestemmer seg for å gjøre investeringen, mener han den beste veien å gå er å kjøpe brukt.

Brukte gaver

– Gi brukte ting eller opplevelser til jul!

Man kan da spare penger på gave ved å kjøpe brukt, eller gå ut og oppleve noe sammen. Man kan for eksempel gå ut å spise. Det er det man vil huske på etterpå, mener han.

Han legger til at det er lurt å være bevisst på hva man gir i gave.

– Gå inn i deg selv, og tenk på hva du selv ville satt mest pris på.

JULEGAVER. Valerian Lehmann Penzo mener de beste julegavene er de man kan oppleve sammen.

Hvis man skal gi ting i gave, mener han selv at arvede plagg og bruktkjøp er det kulest.

– Dersom du liker å skille deg ut, er det å gå i kule, gamle klær i alle fall å skille seg ut.

Et eksempel på hvor man kan kjøpe brukte ting og klær, er Miljømarkedet på Møhlenpris i Bergen.

Penzo og Vølstad tar med seg Studvest hit.

– Her får du alt fra møbler og klær til leker og julepynt, sier Penzo.

Blant det vi finner her er billige brukte klær, bøker, filmer og spill.

Tips i Bergen by

Flere steder hvor man kan handle/leie miljøvennlig er:

Lystgården, Kafé Lyst: En gang i måneden kan du ta med ødelagte ting også fikser en reparatør det for deg. De pleier å ha ulike reparatører hver gang.

Spire arrangerer klesbyttemarkeder med jevne mellomrom.

KJØP BRUKT. Spire oppfordrer folk til å kjøpe brukt fremfor nytt.

Dersom du skal noe spesielt, kan du leie klær for en tidsperiode hos Ravina i Bergen. De leier ut håndplukkede brukte klær til studentvennlige priser.

Byttebua, et samarbeid mellom miljøorganisasjoner i Bergen. Her kan man levere og hente alt utenom klær gratis. Alt fra interiør, bøker, småelektrisk og møbler kan byttes inn og hentes.

Bua leier ut sportsutstyr dersom man trenger å låne dette. Du betaler en symbolsk sum for å leie.

Spire jobber også med en bærekraftig byguide for folk i Bergen, og har som mål å utgi den i løpet av våren 2022.

Sammen kan man utgjøre en forskjell

Spire nevner til slutt at de ikke ønsker å legge ansvaret for klima- og miljøkrisen på studenter eller enkeltindivider generelt. De mener ansvaret ligger på de store selskapene og politikerne.

– Studenter kan likevel være med på å dytte klimasaken i riktig retning, sier Vølstad.

Penzo føyer til:

– Sammen kan enkeltindivider være nok for å gjøre en forskjell.

Et eksempel de nevner for å illustrere dette, er at Spire nå har hatt delegat på klimatoppmøtet.

– Det viser at det betyr noe når mennesker går sammen og vil skape endring, sier Vølstad.

Kommentarer

kommentarer