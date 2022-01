Ordet nyttårsforsett setter seg som en tett tåke i slutten av desember, og blir et uttrykk for urealistiske mål om å endre hele seg. Og det gir oss et kollektivt spark i rumpa når januar kommer snikende opp på oss. For i år er året hvor vi endelig skal få bruk for treningssenter-medlemskapet vi kjøpte i fjor, dumpe nikotinavhengigheten, starte å spare og endelig få et kosthold som består av noe annet enn tortelloni og pesto. I år er året hvor vi endelig skal bli supermennesker.

Gratulerer om du er en av de 20% som greier å holde på nyttårsforsettene dine. Resten av oss faller under statistikken og overgir oss allerede før januar er omme. Men la meg underholde deg med en vill ide; kanskje er det evige jaget etter supermenneskelighet et liv som i realiteten ikke er det majoriteten av oss ønsker å leve.

Det kan virke som om vi rett og slett vil bli som den nye Ford mustangen: ha ett nytt og bedre design, men fortsatt med samme kvalitet som den trofaste kjøpere er kjent med. Vi fortsetter å ha de samme uoppnåelige målene fordi vi, som Ford, er redde for å utkonkurreres på markedet. Misforstå meg rett, personlighetsutvikling er bra og naturlig. Vi er dynamiske vesener som skal tilpasse oss miljøet, og ønsket om en kropp som tåler mer, er normalt.

Men det er som den danske psykologen Svend Brinkmann sier: hvis du tenker positivt hver eneste dag, jobber hardt, streber etter å bli den beste utgaven av deg selv, omgir deg med inspirerende mennesker og aldri gir opp, er det ingen grenser for hvor utslitt du kan bli.

Og jeg skjønner det. Selvfølgelig har vi lyst til være den beste utgaven av oss selv, men det blir vi ikke på ett år! Det er en livslang prosess.

I motsetning til hva de med ti nyttårsforsett hvert år tror, er vaneendring vanskelig. Mennesker er, i motsetning til Ford, ikke produkter, som stadig skal utvikle seg for å være kjøperelevant. Vi trenger ikke en rebrand.

Denne måneden oppfordrer jeg deg til å la nyttårsforsettene ligge igjen i desember. Januar er en tid for å la kroppen takle det kalde og mørke været. Det er tiden hvor man trenger de ekstra varmeisolerende kiloene man fikk i julen. Ikke tiden for restriktive måltider og for å slite seg ut på tredemøllen. Det er flott å ville skape sunne vaner som kan forbedre livet, men tar man på seg for mange vaner, har det for de fleste motsatt effekt.

Du kan bli sunnere i april, starte å tren i august og la nikotinen være et eget prosjekt i seg selv.

Tiden fra januar til mars burde kun bli brukt til å gjøre det man må, og ingenting mer. For ingen med hjerte og lunge trenger en rebrand. Bruk heller julepengene dine på Foodora og øl, eller unn deg å skru opp varmen på rommet ditt.

Å endre hele livet sitt på ett år er urealistisk og slitsomt. Vaner som ikke kommer naturlig, er tidkrevende og vanskelig å innføre. Det tar mer enn ett år å gjennomføre, og det går fint. Vi har hele livet på å få og tape sunne vaner. Så ta det med ro, vi trenger ikke en rebrand hvert år.

