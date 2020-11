Usikker på hvilke regler som gjelder for din studieinstitusjon? Her får du svarene.

Fredag formiddag innførte Bergen kommune inngripende tiltak etter at det er registrert 103 nye smittede det siste døgnet. Det er det høyeste smittetallet registrert i Bergen på ett døgn siden pandemien startet.

De nye tiltakene kan kunne komme til å påvirke både eksamen, praksis og opphold på campus. Dette er reglene som gjelder for din studieinstitusjon.

Universitetet i Bergen

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, sier de har god dialog med Bergen kommune, og at de nå ser etter løsninger.

– Stenger dere lesesaler og bibliotek nå?

– Vi skal ha muligheter for studentarbeidsplasser og en løsning på ett av universitetsbibliotekene. Resten vil bli stengt, sier Olsen til Studvest.

BEKYMRET. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, er bekymret for at studenter nå skal reise hjem. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

Han utdyper at de i mars og april hadde en lignende løsning på flere av bibliotekene, men at kapasiteten ikke ble brukt. Derfor er det nå bare ett av universitetsbibliotekene som skal holdes åpen for studentarbeidsplasser. Resten av lesesalene og bibliotekene vil bli stengt.

– Hva skjer med andre bygg dere eier, som for eksempel Studentsenteret?

– Vi vil ikke stenge det, men det vil ikke være noe aktivitet der, sier Olsen.

UiB-rektoren sier at han er bekymret for at studentene skal reise hjem, slik flere gjorde i mars og april.

– Man skal ikke ut å reise nå, så vi er bekymra for det.

UiB dropper også skoleeksamen.

– Nå legger vi om til at alle eksamener skal gjennomføres hjemmefra, ikke på campus.

Det sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, til Studvest. Omleggingen gjelder alle UiBs eksamener dette semesteret, med ett unntak: utøvende musikk. UiB vil sende ut oppdatert informasjon til sine studenter snarest.

Dette er de nye tiltakene:



1) Reduksjon i private sammenkomster. Per i morgen blir det forbudt å samle flere enn fem i sitt eget hjem.



2) Treningssentre, idrettshaller, bibliotek og museum stenger.



3) Arrangement på offentlige steder skal ha faste sitteplasser, og det er ikke lov med mer enn 20 til stede. Dette gjelder både offentlig og privat. Arrangement uten faste sitteplasser blir forbudt.



4) Barer og serveringssteder som serverer alkohol skal stenge klokken 22.00. Alkoholsalget skal derfor stenges 21:30.



5) De som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Dette blir forskriftsfestet og betyr at det er et påbud.

Tiltakene skal i første omgang vare i to uker.

Sammen

Treningssentrene tilknyttet Sammen stenger lørdag 7. november, og vil være stengt i minst to uker fram i tid. Det forteller styreleder Kristoffer Bakke i Sammen.

I den nye forskriften anbefales alle som kan å ha hjemmekontor. Dermed gjøres flere tjenester digitale.

STENGER NED. Sammen stenger alle sine treningssentre lørdag 7. november. Det forteller styreleder i Sammen, Kristoffer Bakke. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen

– Alt unntatt tannlegetjenester tilknyttet Sammen Råd & Helse vil gå over til kun å være digitalt. Dette inkluderer psykolog- og rådgivertjenester. Vi har digitale løsninger som kan fungere nesten optimalt sammenlignet med den normale fysiske situasjonen, sier Bakke.

Dette vil også gjelde i minst to uker fram i tid før Sammen igjen kan ta en ny vurdering. For å bøte på bortfallet av det fysiske tilbudet gjenopprettes også Sammen Pratelinje i løpet av neste uke.

– Vi prøver å være til stede der vi kan, og vi vet at det vil være behov for en viss tilstedeværelse sosialt. Jeg håper pratelinja blir godt tatt imot og at de som trenger den tar den i bruk.

Alle Sammens kafeer og kantiner vil også mest sannsynlig være stengt i de neste ukene, med unntak av noen få som vil holde åpne på mandag. Da vil det også vurderes om det kan opprettholdes et tilbud videre.

Bolig og barnehage vil imidlertid fungere som normalt i tiden fremover.

Høgskulen på Vestlandet

Prorektor for utdanning på Høgskulen på Vestlandet (HVL) Bjørg Kristin Selvik forteller at campus i Bergen ikke vil stenge ned til tross for de nye restriksjonene.

– Vi gjør undervisningen digital, bortsett fra noen fag der det er krav om praktiske øvinger, som laboratoriearbeid og obligatorisk ferdighetstrening. Vi kommer heller ikke til å ha noen skriftlige skoleeksamener, men det kan bli avviklet noen praktiske eksamener, i tråd med forskriften i Bergen kommune.

ÅPENT. Høgskulen på Vestlandet holder campus åpent. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

Hun peker på at man skal bruke munnbind i offentlig rom, og at dette også vil gjelde dersom man befinner seg på campus og ikke kan holde reglementert avstand. HVL iverksetter ingen ytterligere smitteverntiltak.

– Hva skjer med praksis fremover?

– Praksis går som planlagt, det er essensielt for å skulle kunne gjennomføre utdanningene.

Selvik sier at dersom studentene ikke har praksis nå vil det kollidere med neste periode, og dermed skape forsinkelser i utdanningsløpet.

– Kommunen har ikke sagt at de stenger praksisplassene, slik de gjorde i vår og tidligere i høst. Når det er folk som jobber på skole og sykehjem, må studentene i praksis også være der. Men de må følge smittevernreglene som er på praksisplassen, avslutter hun.

Norges Handelshøyskole

NHH henviser til informasjonen de har lagt ut på sine nettsider:

NHH-studenter blir oppfordret til å studere hjemme om de kan og all undervisning på alle nivå blir kun digital.

Studentlokalene i NHH-kjelleren blir stengt fredag 23. oktober.

OPPFORDRING. Norges Handelshøyskole oppfordrer sine studenter til å lese hjemme. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

Grupperom er stengt i den perioden det ikke er smittevernvakter på campus, det vil si mellom klokken 16.30 og 08.00 og i helger.

