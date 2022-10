Etter ein lengre pause er Studcast endeleg tilbake. Denne gangen med to heilt nye fjes, eller stemmer då.

Gode, gamle Øyvind har inntatt studio med nybegynnarane Magnus og Nikolai for å dykke djupt i dei små og store hendingane i Student-Bergen.

Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søkje opp «Studcast» i din podkast-app. Eventuelt kan du tune inn på kanalen til Studentradioen måndagar kl. 17.

I episoden denne veka tek mellom anna den nydanna trioen for seg kva me synast om snylting på kollektivtransport. Er det verdt å spare dei ekstra kronene? Studentar har no mindre å rutte med enn før. Bør ein ty til eit opprør?

Les saka her: – Eg har aldri fått bot, og eg trur heller ikkje at eg kjem til å få det med det fyrste.

I studio er Øyvind Myklatun, Magnus Laundal og Nikolai Hagevold Krohne. Produsent er Marius Hauan.

Ha ei fantastisk veke! Studcast er tilbake til same tid neste veke!

Studcast er ein samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

Kommentarer

kommentarer