Mandag denne uken ble det iverksatt storstreik som vil ha omfattende konsekvenser for utelivet og drikkeservering i nærmeste framtid.

Streiken er et resultat av forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene LO og YS, og arbeidsgiverorganisasjonen NHO. De har ikke blitt enige om lønnsoppgjøret, og 25.000 arbeidere ble mandag tatt ut i streik.

Blant de som er tatt ut streik, er arbeidere hos både Hansa Borg og Ringes. De stoppet all produksjon mandag. Det er ennå usikkert hvor lenge streiken vil vare, men LO har varslet at de vil trappe opp streiken ytterligere denne uken, dersom partene ikke kommer til enighet.

Hvis streiken varer over en lengre periode vil lagrene av øl og brus etterhvert bli tømt – blant annet hos studentbarene i Bergen.

Rakk å fylle opp lageret

– Vi har pils til hvert fall de neste tre ukene, sier leder for Kvarteret, Sara Mørland.

Hun forteller at de fulgte med i nyhetsbildet forrige uke, og bestilte ekstra.

TRE UKER: Leder av Kvarteret, Sara Mørland, forteller at de har kjøpt inn ekstra varer. De har pils til hvert fall tre uker. FOTO: Truls Skram Lerø (arkiv)

– Ulike varegrupper blir påvirket ulikt, men vi har pils hvert fall de neste tre ukene. Av flaskeøl og brus går vi nok tom for ting raskere, og må se litt på hvilke leverandører vi fortsatt kan få varer fra, forteller hun.

– Hvis streiken varer så lenge at lageret blir tømt, og vi ikke lenger kan selge, ser vi på rundt 200 000 kroner i ukentlig tap.

Nå jobber de med å kartlegge hvordan situasjonen ser ut for andre studentbarer, i tilfelle samarbeid og alternative løsninger framover blir nødvendig.

Håper på nok pils til utsolgte konserter

På denne tiden av året har Hulen mange arrangementer, og neste uke har de to utsolgte konserter planlagt.

– Vi skal ha arrangementer hvor vi vet vi kommer til å selge mye pils. Det er det vi selger mest av og Hansa er vår hoveddistributør, sier leder for Hulen Bergen, Sander André Fjærestad.

UTSOLGT: På Hulen har de flere utsolgte arrangementer fremover, og leder Sander André Fjærestad tror de kommer til å ha nok pils. FOTO: Privat

Han sier de sjekker ut mulighetene for å kjøpe inn varer fra andre distributører.

– Det blir ikke så kritisk at vi må stenge, men vi må tenke kreativt for å løse situasjonen og finne alternative planer hvis det blir behov.

Fjærestad forteller at han er bekymret for at streiken skal være lenge, og at de tar det dag for dag og uke for uke.

– Vi har ingen planer om å stenge.

Eksamensperiode for studentene gir rolige periode

Også baren ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Diskuterbar, fylte opp lagrene forrige uke, i tilfelle streik.

– Det er eksamensperiode, så det er ikke like mye gjester her. Denne sesongen er rolig. I tillegg er det fint vær, så folk foretrekker nok utepils til fordel for å sitte her, forteller leder Marte Seeberg.

FYLTE OPP: Også på Diskuterbar fylte de opp lagrene forrige uke. Leder Marte Seeberg er ikke bekymret. FOTO: Celine Norheim

Hvis de blir tomme for drikke kan det hende de må stenge midlertidig. Om det skjer er det likevel ikke like økonomisk kritisk som koronaperioden var, med fulle lagre av varer som ikke ble solgt, sier Seeberg videre.

– Vi må se det an dag for dag så lenge streiken varer.

