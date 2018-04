Torgallmenningen og Bergen sentrum generelt er ikke overstrødd med toaletter. I alle fall ikke offentlige. Trange blærer har derfor tømt sin unåde over gulvene til flere uskyldige aktører innen servicenæringen.

Elin Nord, butikksjef for 7 eleven i Christies gate 11, er klar på at toalettene deres kun er forbeholdt de ansatte. Ikke alle besøkende har fulgt den regelen.

– Det har hendt flere ganger at folk har urinert på vinduene våre. Ja, her inne på gulvet også, sier Nord.

Foretrekker bakgater over lange køer

Jenny Hasle Røyset, student ved UiB, har forståelse for at bedrifter ikke ønsker berusede mennesker svimlende rundt inne på toalettene sine.

– Jeg kan jo skjønne det. Det er nok ikke alltid like stas med fulle folk på doene. Jeg hadde ikke stolt på dem.

Den løsningsorienterte studenten har derfor valgt en annen tilnærming til problemet med manglende tilgang på fasiliteter.

– På utestedene er det ofte laaang kø. Og det gidder man ikke. Så da må jeg tisse ute da, sier Røyset.

Hun sier hun ikke har en fast plass, og at den improviserte latrinen som regel befinner seg innen en kort radius av hvor hun står i det trangen melder seg.

– Er det flaut?

–Vi er som regel en gjeng, så nei. Flesteparten av vennene mine gjør det også. Må man så må man.

Kan få 8000,- i bot

Bengt Angeltvedt, politioverbetjent ved Bergen sentrum politistasjon, lar seg derimot ikke sjarmere av folk som urinerer offentlig.

– Urinering på offentlig sted er forbudt og bøtelegges normalt med 4000 kroner. Skjer dette i «alles påsyn» kan man risikere å bli anmeldt for blotting.

Og straffen for å vise hud svir: 8000 kroner må man vanligvis punge ut med dersom man blir tatt for blotting.

Angeltvedt er derimot klar på at politiet vurderer situasjonene individuelt.

– Er man veldig tissetrengt, og ingen toaletter er innen rimelig rekkevidde, må man finne et godt skjult sted. Og det skal ikke skje på annen manns eiendom.

Connor Thornton, barsjef på Vaskeriet, mener studenter som regel oppfører seg.

– Men jeg lar dem ikke stille seg rett utenfor baren for å urinere. Når det er fullt inne og vi ikke har lov til å slippe inn flere, har det hendt at noen har stilt seg opp midt i gata.

Det tolererer ikke barsjefen.

– Da gir vi tydelig beskjed. De kan i det minste skjule seg for andre.

Vekter ved Parken, Julian Brekke, har samme tilnærming til problemet.

– Folk skjønner om de har gått over streken. Samtidig er det ikke uvanlig. Ta en tur igjennom Torgallmenningen og det skal godt gjøres å ikke legge merke til folk som har funnet seg en vegg, forteller Brekke.

Tror ikke folk bryr seg

Røyset er på sin side klar over at offentlig urinering ikke er lov, men sier hun lar omstendighetene diktere hva hun bør gjøre.

– Dersom man gjemmer seg litt vekk, så tror jeg ikke politiet slår så hardt ned på det. Men om man gjør det på åpen gate og foran folk, så tror jeg konsekvensene er større.

– Er du redd for å bli sett?

–Kanskje av politiet, men ikke av andre. Sånn jevnt over tror jeg ikke folk bryr seg. En venninne av meg sier flere fra forsvaret går ned til Krinkelkroken, for eksempel.

Vil at utelivet bidrar

For å løse utfordringen med få offentlige toaletter i sentrum vurderer kommunen å betale flere av Bergen sentrums kaféer og utesteder for at de skal holde toalettene sine åpne for tissetrengte festløver.

I bystyremøtet i februar ble byrådet bedt om å gå i dialog med servicenæringen om en slik løsning.

Det er på tide, mener butikksjef Nord på 7 Eleven.

– Det hadde ikke vært feil. Bergen er jo i dag sikkert den eneste byen i Norge uten offentlige toaletter, sier Nord.

Butikksjef ved Deli de Luca ved Ole Bulls plass, Joakim Engebråten, har ikke gjort seg opp noen mening om hvorvidt kommunens forslag om å betale ulike aktører for å slippe folk inn på toalettene sine vil gjøre noen forskjell. Men han har selv vært vitne til mye ufordragelig oppførsel, mye av det toalettrelatert.

– Jeg har mista telling på hvor mange ganger folk har urinert her uten tillatelse. Folk har urinert på gulvet, i bossbøttene og på vinduene. Som regel anmelder vi, andre ganger ender de opp i fyllearresten.

Butikksjefen legger vekt på at det følger med et ansvar å la kunder låne toalettene.

– Folk kan skade seg, dersom de ikke er i stand til å ta hånd om seg selv. Vi tillater for eksempel ikke de som er overstadig beruset eller på stoff.

Kommentarer

kommentarer