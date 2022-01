Regjeringen snur og vil gi studentene 3000 kroner i støtte til strøm. Hele beløpet vil nå bli gitt som stipend.

Det melder VG fredag kveld.

Endringen skjer etter at regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti (SV) ble enige om de nye strømpakken.

– Mange studenter har det tøft økonomisk til vanlig, og høye strømpriser og deltidsjobber som i flere runder har vært rammet av pandemi gjør situasjonen verre. En ordning med strømstøtte til studenter er helt nødvendig. Jeg er glad for at ordningen nå er styrket slik at studentene får 100 % stipend, sier Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i en pressemelding.

Studenter omfattes også av den generelle strømordningen som er forslått av regjeringen.

– Tilbakemeldinger vi har fått viser at skyhøye strømpriser påvirker en allerede tøff studenthverdag, uttaler Waagen.

Leder av Velferdstinget Vest, Helena Haldorsen, er glad for at regjeringen vil endre ordningen.

– Jeg synes det er kjempebra! Vi er veldig fornøyde med at AP, SP og SV har funnet flertall sammen for å hjelpe studenter og vanlige folk, sier Haldorsen.

