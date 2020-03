Etter at universitet og høgskoler over hele landet har fulgt nasjonale råd om å stenge lesesaler og bibliotek i tillegg til å avlyse undervisning som innebærer fysisk oppmøte, velger mange studenter å reise vekk fra Bergen og hjem til familiene sine. Psykologistudent Ragnhild Heldal er en av studentene som dro hjem i dag.

HJEM. Ragnhild Heldal tenker at hvis man uansett skal hjem til påsken så kan man like gjerne dra hjem nå. Foto: Privat

– Jeg bestilte ganske spontant i går. Mamma ringte og ville at jeg skulle dra hjem. Hun var vel mest bekymret for at det skulle oppstå en rød sone slik at vi ikke kan forlate stedet vi er, forteller hun.

Heldal går psykologistudiet på Universitetet i Bergen (UiB), og har egentlig praksisperiode som begynte på mandag. Nå er lesesalen stengt og praksisen er avlyst frem til påske. Derfor tenkte Heldal at hun like kunne gjerne dra hjem til Trondheim.

– Det er greit å komme hjem og få litt gratis mat. I tillegg gjorde jeg det for å betrygge mamma og pappa. Hvis man skulle dra hjem til påsken uansett kan man like gjerne dra hjem nå, mener hun.

Heldal forteller likevel at hun tok forhåndsregler på flyet.

– Det var mellomrom mellom hvert sete på flyet. Jeg tenkte også på å leie en bil, men det ville tatt 14 timer. Et annet alternativ var å ta tog, men da måtte jeg først ha tatt tog til Oslo, for så å reise videre til Trondheim. Da ville nok smittefaren vært enda større, sier hun.

Kritisk

Prodekan og professor på Det medisinske fakultet, Steinar Hunskår, er kritisk til trenden om at studenter reiser hjem fra studiebyene.

– For det første vil det føre til en økt bruk av offentlig transport, noe som i prinsippet er smittefarlig. Det er noe vi må forsøke å senke bruken av så mye som mulig, sier han.

Hunskår mener også at det å være på en hybel i seg selv, kan være beskyttende.

– På en hybel kan en i stor grad bestemme egen tilværelse. I motsetning vil det å være hjemme med familie føre til mer sosialt liv og større omgangskrets. Det kan høres negativt ut, men vi ønsker å redusere smittepresset totalt, mener han.

Privatbil blir likevel trukket frem som det mest foretrukne fremkomstmiddelet dersom en velger å reise hjem.

FERIE. Steinar Hunskår mener det er viktig at studentene ikke ser på dette som en ferie. PRESSEFOTO: UiB

– Bruk sunn folkevett

Til tross for at Hunskår er kritisk til trenden, mener han ikke at det bør settes i gang tiltak som skal forhindre studenter i å reise hjem.

– Folk bør kunne bruke alminnelig, sunn folkevett, og gjøre gode individuelle vurderinger. En bør sette seg ned og vurdere fordeler opp mot ulemper ved å reise hjem. Med tanke på studiene og smittepress, er det den beste løsningen for deg?

– Dette er ikke en ferie

Hunskår har forståelse for at studenter velger å reise hjem, men fremhever viktigheten av å ikke se på dette som en ferie.

– Universitetet er ikke stengt, men vi har stengt tilgangen til lesesaler og undervisning med fysisk oppmøte. Jeg ønsker ikke at studenter skal se på dette som en ferie, men at de oppfatter seg som heltidsstudenter. Dette er verken en ferie eller permisjon, sier han.

Samtidig forteller Hunskår at UiB og studiesteder over hele landet er i full gang med å gi betydelige ressurser til forelesere og undervisere med hensikt i å føre undervisning på digitale plattformer. Han ber studenter om å bruke tiden på å studere og følge opp anvisninger for digital undervisning.

Mer enn nok å gjøre

Selv om Heldal har dratt hjem til foreldrene, ser hun ikke på dette som en ferie. Hun forteller at hun venter på at den digitale undervisningen skal bli postet.

– Det er mer enn nok å gjøre fremover.

