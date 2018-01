– Vi ser at mange studenter sliter med motivasjonen til å gå på skolen. Det er noe alle kan kjenne seg igjen i, inkludert oss selv, sier Michelle Sæther.

Hun har sammen med Eivind Lervik, Pål Vårdal Gjerde og Hana Colakovic utviklet et mobilspill med mål om å motivere studenter til oppmøte ved skolen og forbedring av læringsmiljøet. På fredag vant de 50.000 kr i BTO (Bergen Teknologioverføring AS) sin studentkonkurranse for gründere.

I spillet gründerne har laget mottar man poeng for å gå på skolen og for å løse ulike oppgaver sammen med andre. Dette er oppgaver som de ulike skolene kan legge inn til studentene. Studentene blir på denne måten oppfordret til å utfordre seg selv, og det sammen med andre.

– Vi tror det er noe studentene har lyst til å bruke samtidig som skolen kan dra nytte av det, sier Colakovic.

Spillet var opprinnelig bacheloroppgaven til Sæther, Lervik og Gjerde på dataingeniørstudiet ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), mens Colakovic ble med på prosjektet under videreutviklingen.

Hard konkurranse

Sæther var blitt valgt av gruppen til å presentere ideen under fredagens arrangement. Der møtte hun 9 andre finalister som alle er studenter i Bergen. Åtte av de ti finalistene var fra Universitetet i Bergen, mens Norges handelshøyskole og HVL var representert med én hver. Juryen forteller at de hadde vansker med å enes om en vinner ettersom alle ideene holdt et veldig høyt nivå. Til slutt ble de overbevist av ideen til Sæther.

– Ideen løser et samfunnsproblem ved hjelp av moderne teknologi. Løsningen kommuniserer godt med brukeren på en plattform som brukeren er kjent med fra før, skriver administrerende direktør i BTO og medlem av juryen, Anders Haugland, i en epost til Studvest.

For at en idé skulle være kvalifisert til konkurransen, måtte den komme fra en eller flere studenter ved UIB, NHH eller HVL. Ideen måtte være innovativ, og det ville bli lagt ekstra vekt på samfunnsnytten og muligheter for videreutvikling. Pengepremien skal gå til videre arbeid med ideen.

Voksende miljø

StudentIdé ble arrangert for første gang i år. Formålet er å fremme entreprenørskap blant studenter i Bergen, og at flere skal søke om støtte til sine prosjekter gjennom BTO.

– Vi ønsker å bidra til at flere studenter oppdager at entreprenørskap er en spennende karrieremulighet, skriver Haugland.

Haugland forteller at han ser et miljø som er på vei fremover med mange gode ideer og prosjekter blant studenter i Bergen. I 2017 var det blant annet 4 studentbedrifter fra Bergen som fikk støtte fra Norsk Forskningsråd til sine prosjekter.

– Ikke alle vet om mulighetene

Vinnerne av StudentIdè er enige i at det finnes mye potensial blant studenter i Bergen, men at ikke alle kommer helt i gang.

– Det er mange ideer der ute som vil fram, men ikke alle vet om de mulighetene de har i Bergen, sier Colakovic.

BTO og Mohnsenteret er to organisasjoner i Bergen som tilbyr rådgivning og veiledning for studenter. Man kan også få økonomisk støtte og arbeidsplasser der.

– De jobber hardt for studenter, men man må jobbe hardt selv for å lykkes, sier Colakovic, og forteller at det er lav terskel for å ta kontakt med de to organisasjonene.

Sæther og Colakovic er nå i gang med en master i Innovasjon og entreprenørskap og ledelse på HVL. De er også fulle av lovord om hvordan skolen legger opp til at de skal kunne jobbe med egne ideer. De forteller at de ikke vet hvordan miljøet er på andre skoler i Bergen, men at på HVL er det et meget selvdrevet og inspirerende miljø blant studentene.

– Det å være gründer betyr å stå på egne bein, så det hjelper å se at andre klarer det, sier Sæther.

– StudentIdé var fantastisk

Vinnerne er selvfølgelig meget fornøyd med egen innsats under fredagens arrangement, men hyller også selve arrangementet. De håper det vil hjelpe andre studenter til å se at det fins muligheter. De tror også at andre gründere har nytte av å gå på slike arrangement.

– Da kan man se hvordan andre pitcher ideene sine. Det er mye å lære av det, og kanskje man ser at det ikke er så farlig, sier Colakovic, som selv hjelper andre gründere med ideer gjennom organisasjonen Start Bergen.

Veien videre for deres egen del blir å ferdigstille mobilspillet. De kan ikke fastsette når det er ferdig, men at det ikke er så langt fram i tid.

– Vi er fulltidsstudenter og i full jobb, så det tar litt tid, sier Lervik.

