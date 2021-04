Studenter har stått overfor en rekke utfordringer det siste året. Lite sosial kontakt, færre møteplasser og ensomme hybler er blitt en del av hverdagen. Tilpasningsdyktige som vi er, har studenter klart å danne en studenthverdag, og håpet om en «vanlig» tilværelse øker i takt med vaksineringen.

Det er helt avgjørende at universitetet kan bistå studenter som trenger hjelp til å se lyset i enden av tunnelen.

Psykisk helse er nødt til å komme enda mer på dagsordenen for studenter. Pandemien har gjort det vanskelig for en rekke mennesker som skal etablere seg inn i voksenlivet og danne grunnlaget for studietiden sin. Fokuset rundt studenters psykiske helse har økt, samt bevilgningene til studenters helsetjeneste. Dette er veldig bra. Men i kjølvannet av mye digital undervisning og mye informasjon, vet ikke nye studenter hvor man henvender seg.

Synlighet er nøkkelordet.

Vi i Moderat liste vil jobbe aktivt med å legge til rette for at synligheten for psykisk helsetjenester ved universitetet forbedres. Det hjelper ikke å bistå med millioner for å bekjempe ensomhet, depresjon og mørke tanker dersom studenter ikke vet hvor man kan søke hjelp. Slik som vi ser på det bør dette være et av UiB sitt viktigste tiltak for studenthelse.

Det er ikke til å stikke under en stol at fag, pensum og generelt utdanningen har vært krevende for studentene. Vi ønsker å lære. Derfor bør Universitetet i Bergen legge til rette for en mer fleksibel studenttilværelse. Vi vil at åpningstidene til lesesalene skal utvides, og at alle studenter skal ha tilgang til opptak av forelesningene.

Læringsutbytte er noe av det aller viktigste. Dermed bør forelesere, seminarledere og generelt administrasjonen ha et mål om å møte studentenes behov kontinuerlig. En sak som opptar de fleste studenter er karakterbegrunnelse. Det burde være mer detaljerte tilbakemeldinger, samt sensur som følger fristene for at studenter skal få mer utbytte av arbeidet sitt.

Sammenhengende med læringsutbytte er friheten til å strukturere sin egen studiehverdag.

I den forbindelse jobber vi for at kommunikasjon og gode digitale tjenester skal være tilstede. Vi trenger rigide løsninger som vi kan stole på for at hverdagen skal ha en form for stabilitet. Studenter trenger å føle en tilhørighet til universitetet selv om vi nødvendigvis ikke kan være på campus.

