– Jeg tror jeg bekymrer meg litt for lite om studielånet, sier student Stian Sønju (21).

Han er en av mange studenter som kommer til å ende opp med studielån etter endt utdanning. Studenter som avsluttet høyere utdanning i 2021, endte i snitt med 378.000 kroner i studiegjeld.

Dette er en økning på over 100.000 siden 2011. Da lå gjennomsnittslånet på 246.000 kroner. Drøyt 900 studenter avsluttet med over en million kroner i studiegjeld, skriver Lånekassen i en pressemelding.

De har i dag 1.2 millioner kunder.

Studvest har snakket med studenter ved Universitet i Bergen (UiB) på Høyden om deres forhold til studielånet.

Ikke særlig bekymret

For en tidligere student med det gjennomsnittelige studielånet på 380.000 kroner, vil nedbetalingstiden i utgangspunktet være 20 år. Med dagens rente på 1,49 prosent betyr det et månedlig avdrag på 1896 kroner, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Hege Paulsen Bråtner.

– Er du bekymret for studielånet ditt?

– Nei jeg er ikke veldig bekymret, sier student Astrid Garntangen (21).

Hun har blitt rådet av foreldrene sine, som selv er økonomer, til at studielånet er et av de tryggeste lånene man kan ha.

– Jeg tenker også at jeg kommer til å få en god utdanning og en god jobb, slik at tilbakebetalingen av lånet kommer til å gå bra, legger hun til.

TRYGT. Astrid Garntangen er trygg på at hun vil kunne tilbakebetale studielånet. LÅN. Stian Sønsju forteller at han kanskje bekymrer seg litt for lite.

Heller ikke Stian Sønju er bekymret. Han påpeker også at studielånet er et trygt lån.

– Har du kontroll på hvor mye lån du har?

– Ja, jeg har kontroll på det. Jeg bekymrer meg kanskje litt for lite over det, sier han og smiler.

Holder oversikten

Andreas Haga (20) og Martin Gudmundsen (21) har egne systemer for å holde kontroll og oversikt på studielånet. Gudmundsen forteller at han synes det er greit å holde oversikten.

– Jeg har et notat på telefonen med hvor mye lån som går ut hver måned, sier han.

Haga forteller at han holder oversikten i et Excel-ark.

OVERSIKT. Student Andreas Haga forteller at han holder oversikt over lånet i et excel-ark.

– Jeg er ikke særlig bekymret for lånet, jeg tenker jeg klarer å betale tilbake når den tid kommer, sier studenten.

Han antar at han ender opp med omtrent 500.000 kroner i studielån, mens Gudmundsen tror han ender opp på 400.000 kroner.

Kan påvirke boliglån

Trond Døskeland er proffessor i økonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har privatøkonomi som ett av sine fagfelt. Han mener at studenter ikke bør være bekymret for å ta opp studielån.

– I utgangspunktet er det å investere i egen utdanning en god invistering, mener han.

Professoren forklarer at studielånet er et lån du tar for å få en jobb, og at du skal bruke lønnen fra denne jobben til å betale ned lånet senere.

– Forestill deg at du er en aksje. Du er ung og skal jobbe i mange år fremover. Det er en verdi du har, men som du ikke ser ennå, sier Døskeland.

Når det gjelder økningen av den gjennomsnittelige studiegjelden siden 2011, påpeker Røskeland at andre former for lån også har økt.

VERDI. NHH-professor Trond Døskeland kan betrygge at å ta opp studielån i utgangspunktet er et god investering.

– Det kan skyldes en generell prisøkning. De med studielån betaler nok ned på boliglånet først, mener professoren.

Han forklarer at det rent praktisk er bedre ikke å ha studielån, men at det å jobbe uten noen studier i bunn er det verste alternativet.

Døskeland er enig i at studielånet er et trygt lånt, og peker på flere fordeler.

– For eksempel er det slik at hvis du blir syk når du jobber, kan det hende at du får renteutsettelser. Hvis du dør slipper også familien å betale tilbake pengene, sier han og legger til:

– Det er derfor lurere å betale ned boliglånet før studielånet.

Professoren legger til at det imidlertidig er en forskjell på å faktisk investere i utdanningen og å sløse bort pengene. Lånet vil kunne påvirke andre lån du skal ta opp senere.

– Når du skal kjøpe bolig vil studielånet ditt påvirke hvor mye du får i lån, sier han.

Kommentarer

kommentarer