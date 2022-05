Da flere fotball-ivrige studenter mente Bergen manglet sin egen fotballiga for studenter, startet de sin egen liga. I februar i år ble de første kampene til Bergen Student Fotball Forening (BSFF) blåst i gang, og nå er sesongens siste kamp spilt.

Daglig leder for BSFF Håkon Starheim Breivik er fornøyd med årets sesong.

– Jeg tror det har vært noe mange studenter har savnet å spille ordentlige kamper.

Dugnadsånd

Etter rundt 40 kamper, ble BSI 1 kåret som vinnerlaget. Nestleder i BSI Herrefotball Julian Mellingsæter forteller om en god første sesong.

– Vi har fått yppet oss og kranglet masse med de andre lagene, og det er vi veldig fornøyd med, sier Mellingsæter.

Breivik sier samarbeidet mellom lagene og styret i foreningen har vært godt, og at spesielt laglederne har stilt opp når det trengs.

Nestleder for BSI Herrefotball, Julian Mellingsæter er fornøyd med første sesong i BSFF.

– Hvis styret ikke har anledning til å være der under kamp, så vet alle laglederne hva som skal til for å gjennomføre en kamp. Jeg er stolt over alle lagene, de har virkelig stilt opp.

Utfordringer med å finne bane

BSFF har spilt alle sine kamper på Landåsbanen, som de fikk tilgang til gjennom kommunen.

– Vi snakket med kommunen, om at det er rart at et av landets største studentbyer ikke har et eget sted hvor studenter kan spille fotball, og det var de enig i, sier Breivik.

BSFF sitt største problem har vært nettopp dette med banetid og plass. Landåsbanen er litt mindre enn en elleverbane, og Breivik håper å få spilleplass på en større bane etterhvert.

– Det finnes nesten ingen baner som har plass til oss, og hvis det er noen så er det i ukedagene, og det er det ikke snakk om for oss.

GJENNOMFØRT. Daglig leder for BSFF Håkon Starheim Breivik håper på flere damelag til neste år.

Foreningen har et mål om å rekruttere en ekstra åtte til ni lag til høsten. Breivik avslører at de allerede har fått spørsmål fra fem eller seks fotballag som ønsker å bli med i ligaen til høst.

Breivik sier BSFF i tillegg trenger flere damelag, ettersom ligaen foreløpig bare har tre. Det var derfor ikke nok lag til å føre tabell. Allerede er det flere som har vist interesse.

– Vi håper det blir flere som vil være med til høsten.

Øker medlemskontingent

Til neste sesong ønsker de også å stille med eksterne dommere. I denne sesongen er det lagene selv som har organisert dømmingen. Det har ikke alltid vært uten problemer.

– Vi ser jo problemet når kanskje ikke alle er trent til å dømme, og noen har heller aldri dømt før en eneste kamp før i hele sitt liv, og så skal de dømme en kamp med masse sinte studenter. Det er jo ganske krevende for de fleste.

DOMMERMANGEL. For å betale for eksterne dommere, må kontingenten økes til neste år.

Breivik legger til at kjeftingen skjer når spillerne hisser seg opp under kampen, men at de alltid er venner igjen etterpå.

– Det har vært litt kjefting men sånn er det jo alltid med dømming i fotball, sier Breivik og trekker på skuldrene.

For å betale for eksterne dommere, må kontingenten økes til neste år.

Av studenter for studenter

Breivik er selv med på laget Lads United, og han kan fortelle om et varierende oppmøte. Om det blir for få spillere, låner de andre lagene bort noen spillere, eller korter ned på omgangene for å gjøre kampene gjennomførbare.

– Vi er ikke så strenge på regler, så lenge vi får spilt en kamp så er alle fornøyd.

Breivik legger til at målet er at så mange som mulig skal få spille kamper.

LADS UNITED. To av draktene fra de deltakende lagene.

– Det er derfor vi har regler om at lagene kan ha så mange innbyttere de vil. Det er jo en liga av studenter for studenter, sier Breivik og smiler.

Breivik forteller at de til høsten har har store ambisjoner om å samle sammen et kjendislag. De jobber for å arrangere en kamp under fadderuken mellom BSFF og et lag bestående av lokalkjendiser. Breivik sier tanken er å holde kampen for et veldedig formål, som mental helse.

– Vi får se hva vi får, vi sender mailer i hytt og pine og vi har store ambisjoner. Jeg skal sende mail til Kygo nå etterpå.

For ordens skyld: Julian Mellingsæter har tidligere vært journalist i Studvest.

