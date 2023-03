Hvert andre år arrangeres NHH-symposiet på Norges Handelshøyskole (NHH) her i Bergen. Dette er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet og finner i år sted 22. og 23. mars.

Temaet for konferansen er «Fra Norgesmestere til verdensmestere» og har hentet inn flere kjente foredragsholdere som oljefondsjef Nicolai Tangen og Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

NHH-symposiet har i flere år presentert store internasjonale navn på programmet, og trukket til seg deltakere fra hele Norges kriker og kroker. I forkant av dette symposiet arrangeres også Studentsymposiet, et yngre konsept som de aller fleste utenfor handelshøyskolen ikke kjenner til.

Tilbud for studentene

Martin Askjem (23) er leder i styret for Studentsymposiet, og forteller at Studentsymposiet er en konferanse lagd av studenter for studenter. I motsetning til NHH-symposiet, som er lagd av studenter for næringslivet.

– Det er en slags generalprøve for hovedsymposiet, men da et tilbud for studenter. Symposiet som skal være i mars er primært for næringslivet, med dyre billetter som det ikke har vært mulig for oss å komme inn på, sier Askjem videre.

GUIDE: Ønsket for årets studentsymposium var å gi studentene en guide til arbeidslivet. FOTO: Karina Hong Albertsen

En standardbillett til NHH-symposiet koster 8599 kroner, mens billetten for Studentsymposiet, som fant sted 9. februar, kostet 390 kroner. Studentbilletten inkluderte hele foredraget, lunsj og etterfest i Frescohallen.

– Det er ikke til å stikke under stol at det har oppstått forvirring rundt hva forskjellen på de to symposiene egentlig er. For øvrig er vi overbevist om at etter et svært vellykket Studentsymposium, vet majoriteten av studentene ved NHH nå forskjellen på de to konferansene.

En guide til arbeidslivet

Årets tema var «Studentenes jobbmesterskap». Erle Syrdalen Dovland (23) er informasjonsansvarlig i styret og forklarer hvordan de kom frem til temaet:

– Vi ønsket å legge ekstra trykk på at det skulle være kjempeaktuelt for studentene og at det skulle være gøy å høre på. Da var det viktig å ha fokus på hva som gir studentene noe videre i livet. Alle studenter kjemper om jobbene i arbeidslivet, og kanskje spesielt på NHH. Så da synes vi at det passet bra med en slags guide til arbeidslivet.

– Det vi prøver å få til er å gi studentene en interessant dag med næringsliv, foredrag og muligheten til å lære noe nyttig. Ikke bare for studietiden, men også for når de kommer ut i jobblivet, legger Martin Askjem til.

STYRET. f.v. Karina Rønning (23), Martin Bäärnhielm Osnes (24), Emilie Røsstad Wanjohi (25), Martin Askjem (23) og Erle Syrdalen Dovland (23). FOTO: Karina Hong Albertsen

Dovland opplyser om at de egentlig hadde tenkt at de to konferansene skulle være uavhengig av hverandre, men de synes likevel det ble kult med en liten link til hovedsymposiet.

– Vi har også prøvd å få med litt forskjellige nyanser av arbeidslivet, det er for eksempel ikke bare fryd og gammen. Vi har med hvordan man skal håndtere suksess, men også hvordan man skal klare å håndtere motgang, informerer Askjem.

– Mest mulig studentglede, til lavest mulig pris

Hovedgrunnen til at styret valgte å jobbe med studentsymposiet fremfor hovedsymposiet, er at de ønsket å rette seg mot medstudentene sine.

Studentsymposiet får midlene og budsjettet sitt fra NHH-symposiet, siden de er underlagt dem. Dovland forklarer at en viktig del av finansieringen kommer fra hovedsamarbeidspartnerne; som får en fin mulighet til å promotere seg selv på studentsymposiet.

– Vi prøver i hvert fall å gi mest mulig studentglede, til lavest mulig pris, utdyper Askjem.

ENGASJERTE. Flere studenter fra handelshøyskolen engasjerte seg til studentsymposiet, enten som deltakere eller frivillige. FOTO: Karina Hong Albertsen

Begge symposiene drives fullt og helt av studentene, og har omtrent 400 frivillige. Styret forteller om et stort engasjement og at det er mange fra handelshøyskolen som ønsker å bidra.

– Det er jo mye sosialt, også får du veldig relevant erfaring. Så det er ofte derfor folk ønsker å være med, forteller Martin Bäärnhielm Osnes (24) som er workshopansvarlig.

Emilie Røsstad Wanjohi (25) er bankettansvarlig og legger til at det også er en fin mulighet til å få seg venner på tvers av kullene.

De frivillige blir valgt ut gjennom en søknadsprosess og et intervju, hvor det aller viktigste de ser etter er engasjement. Ved de tidligste ansettelsene velger de ut folk som egner seg i de forskjellige ansvarsrollene, men utenom det er det ingen nødvendige formalitetskrav som trengs.

– Vi prøver å ta med så mange som mulig og være så inkluderende som vi kan, uten å ansette overflødig, forklarer Dovland.

– Selv om vi prøver å inkludere så mange som mulig er det viktig at de som faktisk blir ansatt har noe å gjøre, slik at de kan føle eierskap til det, avslutter Askjem.

