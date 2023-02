I regi av Universitetet i Bergen (UiB) og Ukrainas ambassade i Norge, samlet internasjonale og nasjonale aktører seg i Universitetsaulaen 24. februar til konferanse for å markere årsdagen for Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

– For ett år siden våknet vi til en ny virkelighet, og vi så pansrede kjøretøy rulle over etablerte grenser. Den russiske invasjonen har skapt en ny virkelighet, sa rektor Margareth Hagen idet hun ønsket tilhørerne velkommen til aulaen.

UiB-rektoren understreket at krigen har blitt til en ny erfaring som vil prege denne generasjonens studenter både politisk og verdimessig for resten av deres liv.

Til stede på konferansen var blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, professorer ved universitetet, aktører fra forsvaret, ukrainske studenter og nestleder ved det ukrainske presidentkontoret Dr. Ihor Zhovkva. Sistnevnte deltok digitalt.

Universitetsaulaen var fylt med gripende historier og videoer fra bombeangrep.

– Å markere dette på et universitet gir mening på mange måter. Det slår jo ring rundt en av de viktigste og flotteste sidene ved en samfunnsutvikling. Universitetet i Bergen har også tatt imot veldig mange ukrainske studenter. Det vil jeg gjerne anerkjenne. Rektoren her har vært en veldig viktig stemme i det akademiske Norge for ukrainerne, sier Støre når Studvest snakker med ham etter seansen.

Angrep på kunnskapen

Rektor Margareth Hagen fremhevet hvordan historiefaget blir brukt som et effektivt våpen for å mobilisere folket i krigen.

– Kunnskapen spiller en rolle i krigen på mange plan, og legger grunnlaget for hva vi anser som legitimt og rett, sa Hagen da hun innledet konferansen.

Hun fortsatte med en refleksjon rundt at det ikke er noen tilfeldighet at de akademiske institusjonene angripes av Russland på begge sider av grensen.

– I Russland gjennom tvang og undertrykkelse, og i Ukraina gjennom regelrett bombing av universitetsbygg- og bibliotek.

Kall en krig for hva det er

– Det er en angrepskrig som vi må kalle ved sitt rette navn: En væpnet fullskala imperialistisk erobringskrig, sa statsminister Jonas Gahr Støre fra talerstolen.

Kan du se for deg at du ser Universitetet i Bergen gå ned i grus idet du skal flykte? Slike minner bærer flere studenter med seg fra krigen.

De ukrainske studentene Volodymyr Ilkiv og Olena Mordas, som nå studerer ved UiB, delte opplevelser fra krigen med Støre og Hagen.

Hver måned får de e-post fra universitetet de tilhører i Kyiv om hvor mange studenter som er drept.

Vitnemål som aldri vil bli levert

Det var nettopp det å se og høre historiene til studentene som berørte statsministeren mest under konferansen:

– Dette er dagen for å minnes alle som har opplevd denne lidelsen. Jeg kan ikke tenke meg en sterkere illustrasjon enn den vi fikk når vi gikk opp til denne salen. Bilder av ukrainske studenter som er drept dette året, sa Støre i åpningstalen og fortsatte:

– Så fulle av håp og søken etter kunnskap og håp om hva fremtiden skulle vil bringe. Og som er drept i skyttergraver på vei til universitetet.

Dette trekker han også fram når han snakker med Studvest.

– Utstillingen av studenter i Ukraina som er drept det siste året viste ikke blodige bilder, ingen ødelagt bygninger, men levende flotte unge mennesker som er drept i skyttergravene eller fordi de er truffet av bomber. Det er så dypt tragisk som det går an å komme egentlig. Det har gjort sterkt inntrykk på meg, sier Støre.

– Så hvordan vil Norge prioritere utdanning i bistanden til Ukraina?

– Det er et av de spørsmålene som vi nå må jobbe med når vi skal utvikle Ukraina-programmet vårt. Vi er minnet på her at den dimensjonen er viktig. Veldig mange læresteder i Ukraina er ødelagt, og det betyr at hvis vi skal støtte gjenoppbygging i Ukraina og at de skal få komme tilbake, så handler det om å gjøre det levelig å være student og elev.

