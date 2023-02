På et grupperom på Møhlenpris en mandag i februar, sitter tre studenter og arbeider pliktoppfyllende med pensum selv om det ennå er lang tid til eksamen. Spørsmålet nå er hvorvidt det er noen vits i å lære seg pensum for å bestå emner ved høyere utdanningsinstitusjoner?

Felles for de tre studentene som nå sitter og leser, er at alle brukte ChatGPT på hjemmeeksamen forrige semester. Nå ønsker studentene å fortelle om sine erfaringer.

Studvest har valgt å anonymisere studentene, da en rekke studiesteder, inkludert BI, regner bruk av ChatGPT som juks. Studvest kjenner deres egentlige identitet.

Les hvordan BI stiller seg til chatrobotbruk lenger nede i saken.

Ulike metoder for bruk

Studentene brukte chatroboten på svært ulike måter.

«Noah» brukte chatroboten som en søkemotor.

– ChatGPT samler all informasjon fra nettet så det er lettere å finne det du leter etter enn ved å bla gjennom Google, samtidig sparer du mye tid, sier han til Studvest.

«Ola» brukte chatroboten til språkvask og forbedring av tekst.

BI-STUDENTER: De tre studentene angrer ikke på at de tok i bruk chatroboten under hjemmeeksamenen. FOTO: Truls Skram Lerø

– Chatroboten kan omformulere og forbedre skrevne tekster, forklarer han. Han fortsetter:

– Chatboten ble brukt som en del av skriveprosessen ved at jeg kastet ball med den og fikk ut en bedre tekst enn det jeg kunne skrevet på egenhånd.

«Emil» innrømmer at han valgte en mer lettvint løsning. Han skrev inn eksamensspørsmålet i roboten og kopierte svaret han fikk rett inn i besvarelsen. På fem minutter var eksamen besvart og levert.

– Hvem som helst kunne bestått

Alle tre er enige om at bruken av chatroboten sparte dem for mye tid. Forberedelser til eksamen i uken i forveien ble droppet og tidsbruken på eksamen ble vesentlig kortet ned. På under 1 time var alle ferdige, noe som er langt under tiden de hadde tilgjengelig.

Samtlige fikk karakteren C på eksamen, en karakter de tror de også hadde klart fint uten hjelp fra chatroboten.

– Hovedårsaken til at vi brukte den var for å spare tid på hjemmeeksamen slik at vi kunne konsentrere oss om å øve til skoleeksamen, hvor en faktisk må skrive teksten selv og huske pensum, sier «Noah».

På eksamen var alle hjelpemidler tillatt. Det gjør at studentene er uenige om de har jukset eller ikke.

– Det er ikke juks fordi det er et tilgjengelig verktøy, mener «Ola».

JUKS? «Emil» forteller at han hadde gjort det samme igjen hvis han hadde hatt eksamen i dag. FOTO: Truls Skram Lerø

«Emil» er uenig og mener at det faktum at de ikke har produsert teksten selv gjør besvarelsen deres til juks.

– I teorien kunne hvem som helst stått på eksamen i dette faget. Det var ren klipp og lim fra min side, innrømmer «Emil».

Skeptiske til videre bruk

Ved BI kan man bli utestengt i ett til to semestre hvis man tas for juks. «Noah» var engstelig for å bli oppdaget, men å oppdage bruk av chatroboter har vist seg å være vanskelig.

Tradisjonelle plagiatkontroller klarer ikke oppfatte nygenerert tekst. Før studentene leverte eksamen testet de den på plagiatkontroller uten at å få utslag.

Ifølge en undersøkelse utført av TV2 har kun tre norske universiteter og høgskoler oppdaget bruk av chatroboten i forbindelse med eksamen.

Nyheter om at nye programmer med kunstig intelligens kan detektere bruk av ChatGPT gjør at «Noah», «Emil» og «Ola» derimot er skeptiske til å bruke den på eksamen til våren.

BI vil se på regelverket

BI ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men skriver i en generell kommentar til Studvest at BIs forskrifter dekker ChatGPT som fusk dersom man benytter andres arbeid, inkludert robotsvar, som sitt eget uten kildehenvisning.

CAMPUS: BI har ikke ønsket å uttale seg konkret om det «Noah», «Emil» og «Ola» forteller om. FOTO: Johanne Marlene Hansen (arkiv)

– Foreløpig er det en utfordring for hele utdanningssektoren å dokumentere at ChatGPT benyttes som studenters eget arbeid når ChatGPT ikke oppgis som kilde. BI har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide retningslinjer for bruken av ChatGPT i et læringsperspektiv. Der vil man også adressere når og hvordan bruken av dette er et lovlig hjelpemiddel og når det ansees som fusk.

– Ville gjort akkurat det samme nå

De tre studentene avslutter dagens studieøkt, som de fortsatt mener er nødvendig. De tror ikke de vil velge å bruke chatroboten ved eksamen til våren.

– Hjemmeeksamen vil kanskje forsvinne nå, samtidig utvikles systemer til å påvise bruk av kunstig intelligens, sier «Ola».

Ingen av de tre uttrykker imidlertid dårlig samvittighet eller anger over hva de gjorde på eksamen i fjor.

– Vi brukte de verktøyene vi hadde tilgjengelig. Jeg ville gjort akkurat det samme nå hvis det hadde vært eksamen i dag, sier «Emil».

