Studvest søker nye journalister til nyhets-, kultur-, engelsk- og fotoredaksjonen, samt illustratører, grafiske designere, sosiale medier-journalister og utviklere!

Vi er Norges nest største studentavis, og lokalavisen til 35.000 studenter i Bergen. Studvest ble grunnlagt i 1945 og har et opplag på 4000 hver andre uke. Saker blir også publisert løpende på nett.

Nå søker vi etter flere engasjerte studenter som kan bidra til Bergens kuleste og viktigste avis!

Skrivende journalister

Vi søker etter deg som er idérik og glad i å skrive, fortelle og formidle. Vi dekker et bredt og mangfoldig område i Bergen bestående av utdanningsinstitusjonene og det myldrende student- og kulturlivet.

Som journalist er det mulighet for å prøve seg i flere ulike sjangre. Vi skriver større feature-artikler, guider, portretter og meningsinnhold som kommentarer, og den lettbeinte apropos-spalten.

Som skrivende journalist kan du søke deg til enten nyhets- eller kulturredaksjonen. Du bør ha god språkføring og interesse for journalistikk og nyheter.

PS! We have an english section open for exchange students.

Fotografer

Ser du på bilder før du leser overskrifter i avisen? Eller er du av typen som formidler historier bedre med foto enn med tekst? Vi trenger dyktige fotografer som kan ta spennende nyhets- og reportasjebilder og portretter som skiller seg ut.

Som fotojournalist for Studvest får du mulighet til å fotografere alt fra kjendiser og konserter, men også mer dagligdagse ting som professorer og studentliv. Du vil få disse bildene både på nett og i papiravisen. Av en fotojournalist kreves det et godt blikk, og kjennskap til grunnleggende fototeknikk. Videoferdigheter er en bonus.

Erfaring er en fordel, men ingen forutsetning. Det viktigste er at du har lærevilje og engasjement! Du vil, gjennom tett samarbeid med journalistene, få erfaring fra blant annet portrett-, reportasje-, nyhets-, og konsertfotografering.

Eget utstyr er ikke nødvendig, siden Studvest har fotoutstyr som du kan låne.

Illustratører

Har du et kreativt blikk og en særegen strek? Har du evne til å tenke utenfor boksen og samarbeide med andre? Da trenger vi deg i Studvest!

Som illustratør vil du jobbe opp mot journalister, fotografer og andre illustratører for å illustere reportasjer, kommentarartikler, apropos, seksualspalten og ukens skråstrek.

Illustrasjoner er en viktig del av sakene som illustrerer både saker på nett og i avis. Som illustratør vil du få kunstnerisk frihet og du kan i stor grad tilpasse arbeidstiden din selv.

Utviklere

Som utvikler får du rom til å eksperimentere og lage interaktive nyhetssaker. Her kreves det at du har interesse for grafikk og er kjent med programmering.

Grafisk designer

Som grafisk designer bør du ha en interesse for digital fortellerteknikk og grafisk utforming. Du må ha kjennskap til Photoshop og InDesign. Denne stillingen er lønnet.

Sosiale medier-journalister

Vil du være med å formidle Studvest sitt innhold på sosiale medier? Vi søker deg med et godt blikk for foto, illustrasjoner og design, og som har en interesse for sosiale medier og formidling. Som SOME-journalist vil du være en del av fotoredaksjonen.

Vi har redaksjonsmøter hver onsdag, og som journalist vil det være forventet at du deltar på disse.

Som frivillig i Studvest vil du bli del av en stor studentorganisasjon med et aktivt, sosialt miljø. Du vil få solide journalistiske erfaringer som kommer godt med på arbeidsmarkedet.

Flere journalister hos oss går videre til å jobbe i nasjonale mediehus som NRK, TV2, Dagens Næringsliv og VG, og en rekke lokalaviser som Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Send søknad med CV og arbeidsprøver til redaksjonen@studvest.no. Presisér hvilken stilling du søker på.

Ingen formelle erfaringer kreves.

Det vil være åpen dag på kontoret vårt onsdag 26. januar og torsdag 27. januar fra klokken 10 til 16. Vi holder til i fjerde etasje på Studentsenteret. Kom innom for å slå av en prat og se hva vi driver med!

Søknadsfrist tirsdag 1.februar.

Spørsmål kan rettes til:

Ansvarlig redaktør Theodor Langston (ansvarligredaktor@studvest.no)

Nyhetsredaktør Astri Hageberg (nyhetsredaktor@studvest.no)

Kulturredaktør Erik Stolpestad (kulturredaktor@studvest.no)

Fotoredaktør Anna Jakobsen (fotoredaktor@studvest.no)

