Studvest søker ny grafisk designer og sosiale medier-journalister!

Vi er Norges nest største studentavis, og lokalavisen til 35.000 studenter i Bergen. Studvest ble grunnlagt i 1945 og har et opplag på 4000 hver andre uke. Saker blir også publisert løpende på nett.

Nå søker vi etter flere engasjerte studenter som kan bidra til Bergens kuleste og viktigste avis!

Grafisk designer

Som grafisk designer bør du ha en interesse for digital fortellerteknikk og grafisk utforming. Du må ha kjennskap til Photoshop og InDesign. Vi ønsker gjerne at du er kreativ, er løsningsorientert og ikke er redd for å tenke nytt når avisen blir satt sammen.

Avisen kommer ut hver andre uke i semesteret. Arbeidstid/uker fordeles med de andre grafiske designerne, og man vil også samarbeide med de.

Denne stillingen er lønnet.

Sosiale medier-journalister

Vil du være med å formidle Studvest sitt innhold på sosiale medier? Vi søker deg med et godt blikk for foto, illustrasjoner og design, og som har en interesse for sosiale medier og formidling. Som SOME-journalist vil du være en del av fotoredaksjonen.

Vi har redaksjonsmøter hver onsdag.

Som frivillig i Studvest vil du bli del av en stor studentorganisasjon med et aktivt, sosialt miljø. Du vil få solide erfaringer som kommer godt med på arbeidsmarkedet.

Flere som har vært frivillige hos oss går videre til å jobbe i nasjonale mediehus som NRK, TV2, Dagens Næringsliv og VG, og en rekke lokalaviser som Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Send søknad med CV og arbeidsprøver til redaksjonen@studvest.no.

Ingen formelle erfaringer kreves.

Søknadsfrist tirsdag 1.februar.

Spørsmål kan rettes til:

Ansvarlig redaktør Theodor Langston (ansvarligredaktor@studvest.no)

Fotoredaktør Anna Jakobsen (fotoredaktor@studvest.no)

