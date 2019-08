Studvest søker nye journalister til nyhets-, kultur-, engelsk- og fotoredaksjonen, samt kreative utviklere!

Som skrivende journalist må du ha god språkføring, og interesse for journalistikk og nyheter. Av en fotojournalist kreves det et godt blikk, og kjennskap til grunnleggende fototeknikk. Erfaring er en fordel, men ingen forutsetning.

Vi har redaksjonsmøte hver onsdag, som journalist vil det være forventet at du deltar på disse.

Som utvikler får du rom til å eksperimentere og lage interaktive nyhetssaker. Her kreves det at du har interesse for grafikk og er kjent med program som javaScript, CSS og HTML.

Velkommen til informasjonsmøte torsdag 22. august kl.17:00 på Studvest sitt kontor på Studentsenteret, Parkveien 1.

Send søknad med CV og arbeidsprøver til redaksjonen@studvest.no. Presisér hvilken stilling du søker på.

Søknadsfrist 25. august.

Spørsmål kan rettes til:

Ansvarlig redaktør Johanne Mikkelsen Espeland, tlf: 482 52 669, ansvarligredaktor@studvest.no

Nyhetsredaktør Johannes Steen, tlf: 988 84 485 , nyhetsredaktor@studvest.no

Kulturredaktør Håvard Finnseth, tlf: 954 99 569, kulturredaktor@studvest.no

Fotoredaktør Beate Felde, tlf: 414 24 494, fotoredaktor@studvest.no



