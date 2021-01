Studvest søker nye journalister til nyhets-, kultur-, engelsk- og fotoredaksjonen, samt brekker!

Som skrivende journalist må du ha god språkføring, og interesse for journalistikk og nyheter. Av en fotojournalist kreves det et godt blikk, og kjennskap til grunnleggende fototeknikk, også et pluss hvis du har erfaring med video. Erfaring er en fordel, men ingen forutsetning.

Vi søker også illustratører og brekker med et kreativt blikk. Da kreves det kjennskap til Adobe Illustrator og InDesign.

Vi har redaksjonsmøte hver onsdag, og som journalist vil det være forventet at du deltar på disse.

Flere journalister hos oss går videre til å jobbe i nasjonale aviser som NRK og VG, og en rekke lokalaviser som Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Send søknad med CV og arbeidsprøver til redaksjonen@studvest.no. Presisér hvilken stilling du søker på.

Søknadsfrist 4. februar.

Spørsmål kan rettes til:

Ansvarlig redaktør Elina Hjønnevåg, tlf: 974 10 514, ansvarligredaktor@studvest.no

Nyhetsredaktør Aurora Berg, tlf: 404 36 097,

nyhetsredaktor@studvest.no

Kulturredaktør Tora Carlsen Haaland, tlf: 480 51 535, kulturredaktor@studvest.no

Fotoredaktør Henriette Frøysland Thorkildsen, tlf: 955 52 906, fotoredaktor@studvest.no

