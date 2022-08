Vil du være med i en av Norges største studentaviser?

Nå søker vi etter flere engasjerte studenter som kan bidra til Bergens kuleste og viktigste avis!

Vi søker frivillige journalister til nyhets-, kultur-, foto- og engelskredaksjonen. Vi søker også illustratører, grafiske designere og utviklere!

Søknad, CV og arbeidsprøver sendes til redaksjonen@studvest.no innen søknadsfristen 28. august. Presisér hvilken stilling du søker på. Ingen formelle erfaringer kreves.

Det vil være infomøte på kontoret vårt klokken 17:00 onsdag 24. august. Vi holder til i fjerde etasje på Studentsenteret. Kom innom for å høre mer om hva vi driver med!

Mer informasjon om de ulike redaksjonene finner du lenger ned i saken.

Studvest er lokalavisen til 35.000 studenter i Bergen og dekker alle studieinstitusjonene som er underlagt studentsamskipnaden Sammen. Avisen ble grunnlagt i 1945, og har et opplag på 3500 hver andre uke. Det spiller ingen rolle hvilket studie du går, eller hvilken institusjon du tilhører.

Vi har redaksjonsmøter hver onsdag, og som journalist vil det være forventet at du deltar på disse. Som frivillig i Studvest vil du bli del av en stor studentorganisasjon med et aktivt og sosialt miljø.

Du vil også få solide journalistiske erfaringer som kommer godt med videre. Flere journalister hos oss går videre til å jobbe i nasjonale mediehus som NRK, Dagens Næringsliv, Aftenposten, Vårt Land og VG, og en rekke regionale og lokale aviser som Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Skrivende journalister

Som skrivende journalist kan du søke deg til enten nyhets- eller kulturredaksjonen. Du må ha god språkføring og interesse for samfunn, nyheter og/eller student- og kulturliv. Spesifiser i søknaden hvilken redaksjon du ønsker å jobbe i.

Vi dekker et bredt og mangfoldig område i Bergen bestående av det som skjer på utdanningsinstitusjonene og det myldrende student- og kulturlivet i byen.

Som skrivende journalist får du mulighet for å prøve deg i flere ulike sjangre og komme med ideer til egne saker. Journalister kan også skrive større featureartikler, guider, portretter, anmeldelser og meningsinnhold som kommentarer og den lettbeinte apropos-spalten.

PS! We have an english section open for exchange students. Send your application to redaksjonen@studvest.no.

Fotografer

Vi søker dyktige fotografer som kan ta nyhets- og reportasjebilder og portretter som skiller seg ut. Som fotojournalist for Studvest får du mulighet til å fotografere alt fra kjendiser og konserter, men også mer dagligdagse ting som professorer og studentliv. Du vil få bildene publisert både på nett og i papiravisen.

En fotojournalist må være observant og se etter interessante måter å fortelle historier med bilder. Kjennskap til grunnleggende fototeknikk er en fordel, men du vil også få opplæring i dette. Erfaring med engangskamera kan være like verdifullt som erfaring med tunge speilreflekser.

Du vil, gjennom tett samarbeid med journalistene, få erfaring fra blant annet portrett-, reportasje-, nyhets- og konsertfotografering. Eget utstyr er ikke nødvendig.

Illustratører og utviklere

Som illustratør vil du jobbe opp mot skrivende journalister, fotografer og andre illustratører for å illustrere reportasjer, kommentarartikler, apropos, seksualspalten og ukens skråstrek. Illustrasjoner er en viktig del av sakene både på nett og i avis. Som illustratør vil du få kunstnerisk frihet og du kan i stor grad tilpasse arbeidstiden din selv.

Som utvikler får du rom til å eksperimentere og lage interaktive nyhetssaker. Her kreves det at du har interesse for grafikk, og er kjent med programmering.

Grafiske designere

Som grafisk designer bør du ha en interesse for digital fortellerteknikk, grafisk utforming og ikke minst god tålmodighet. Du må ha kjennskap til Photoshop og InDesign.

Du vil ha som hovedoppgave å delta i utformingen av avisen.

Stillingen som grafisk designer er honorert.

Spørsmål kan rettes til:

Ansvarlig redaktør Erik Stolpestad (ansvarligredaktor@studvest.no)

Nyhetsredaktør Astri Lovett Hageberg (nyhetsredaktor@studvest.no)

Kulturredaktør Selma Turiddatter (kulturredaktor@studvest.no)

Fotoredaktør Truls Skram Lerø (fotoredaktor@studvest.no)

