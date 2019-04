Ingen påske uten det som på en god dag kan betegnes som en påskelabyrint. Vi begynner på en restaurant i hovedstaden som en gjenganger i påskekrimmen frekventerer ofte. Navnet på alkoholisert polititjenestemann og restauranten, takk! Ett poeng for hvert riktig svar.

Om de serverer flesk og duppe på restauranten i svaret på forrige spørsmål vites ikke, men førstnevnte rett var favoritten til de to hovedpersonene i bokserien av Ingvar Ambjørsen som begynner med «Utsikt til paradiset» og som avsluttes med en siste bok som kommer i slutten av mai. Hva heter karakterene jeg tenker på? Ett poeng for hver av dem!

Hva heter duoen som har tatt på seg ansvaret for forbrytelsen mot menneskeheten ved navn «Rosa Helikopter»?

Den nevnte duoen er svensk, og hvilken svensk by blir invadert av harry norsk ungdom skjærtorsdag hvert år?

Harry finner du også på Galtvort. Ett poeng for hver lærer du vet om som har vært lærer i faget «forsvar mot svartekunster» – maks syv poeng!

Før jeg leste Harry Potter-bøkene likte jeg veldig godt å lese Narnia-bøkene. Derfor får du ett poeng for hver av titlene på de

Hva heter komikeren og TV-trynet som lenge satt i klesskapet og som er kjent for programmer som «Deal or No Deal», «Bot og Bedring» og «Er du smartere enn en femteklassing?»?