Mens studenter ved Bi, NHH og HVL får sitte på biblioteket til sent på kveld, må studenter ved UiBs bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi pakke sekken og komme seg ut klokken syv på kvelden.

I en e-post sendt ut til studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, annonserte studentutvalget at bibliotekets åpningstider skulle utvides i løpet av semesteret. Studentene skulle nå få sitte på biblioteket frem til klokken ti på kvelden, og i tillegg få tilgang i helgene.

Det er først nå som semesteret nærmer seg veis ende, en ser tegn til rausere åpningstider.

Har tatt for lang tid

Thomas Berntzen er leder for Studentutvalget for SV-fakultetet. Han forteller at studentutvalget lenge har jobbet for å utvide åpningstidene til biblioteket, og at det er frustrerende at det har tatt så lang tid.

Da Studvest snakker med han torsdag 3. desember er det enda ikke annonsert at biblioteket forlenger åpningstidene.

Leder for Studentutvalget for SV-fakultetet, Thomas Berntzen (24)

­– Det er ingen grunn til at åpningstidene enda ikke er utvidet. Studentene trenger flere møtesteder og leseplasser, forteller Berntzen

Frem til mandag 6. desember kunne biblioteket bare brukes da det var bemannet av bibliotekpersonale. Ifølge Berntzen skal biblioteket være i gang med å montere kamera og nødvendig utstyr for at biblioteket skal kunne brukes ubetjent.

– De skylder på det tekniske, og forteller at de må få installert kamera og sikret verdifulle gjenstander, men vi mener at dette burde ha vært i boks for lenge siden, sier Berntzen.

Han forteller at studentene endelig vil slippe å dra til andre fakulteters bibliotek for å lese, og istedenfor bruke deres eget bibliotek på kveldene og i helgene.

Medhold fra studentene

I enden av et fullsatt bibliotek sitter samfunnsøkonomi studentene Ida Sætre (21) og Emilie Vellene (21). De deler Berntzens frustrasjon rundt åpningstidene.

Ida Sætre (21) og Emilie Vellene (21)

– I forhold til andre bibliotek er åpningstidene veldig korte. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke kan åpne tidligere og ha åpent i helgene også, forteller Vellene.

Noen bord unna sitter studentene Christine van der Horst (24) og Sara Nes (34), her er det også enighet om at åpningstidene ikke strekker til.

Christine van der Horst (24) og Sara Nes (34)

– Det hadde vært fint å kunne bruke helgene på å ta igjen pensum, eller forberede seg til neste uke, forteller van der Horst.

Horst drar på smilebåndet og forteller at det egentlig er litt sunt at biblioteket sender studentene tidlig hjem og holder stengt i helgene. På den måten sitter de ikke hele natta og i helgene. Hun avslutter derimot med å poengtere at det bør være opp til studenten selv å bestemme når de vil jobbe med studiene.

Tidlig julegave til studentene

Hovedbibliotekar og faglig leder ved biblioteket for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi, Anne Belsvik, erkjenner at prosessen har tatt lang tid.

Hun trekker frem at det er mange instanser involvert, og at prosessen avhenger av flere parter. ­

­– Det er mye teknisk som må komme på plass før vi kan utvide åpningstidene – ting tar tid – men vi utvider så snart alt er på plass, forteller Belsvik

Sikringen av verdisakene som Berntzen trekker frem, er ifølge Belsvik allerede ordnet. Det som gjenstår, er imidlertid et nytt kamera- og dørsystem.

Belsviks kollega, Trude Færevaag, er seksjonsleder for bibliotektjenester. Hun meddeler at studentene kan forvente å ta i bruk et meråpent bibliotek fra og med 6. desember.

Seksjonsleder for bibliotektjenester, Trude Færevaag

– Det er enda noen tekniske ting som står igjen, men vi har lagt til rette for at vi skal kunne holde biblioteket meråpent likevel. Vi snakker med UiBs eiendomsavdeling, som har mye av det tekniske ansvaret, og vi ser for oss at vi er klar for å utvide åpningstidene kommende mandag, sa seksjonslederen på fredag.

Bibliotekets åpningstider utvides i ukedagene, i tillegg til at studenter får tilgang i helgene. Fra mandag til fredag skal biblioteket holde åpent fra 08.30 til 22.00, og i helgene har studenter tilgang fra klokken 08.00 til 20.00.

– Vi er fornøyd med at SV-biblioteket endelig begynner med meråpent! Nå skal vi jobbe mot døgnåpne bibliotek akkurat som politikken vår tilsier. Til dere på andre fakultet, vi jobber også for at dere skal få et bedre tilbud i fremtiden, sier Elida Linnea Slettum, nestleder i Studentparlamentet ved UiB.

Hun forteller at de har god kommunikasjon med universitetsbiblioteket og universitetet for videre arbeid med muligheter for døgnåpent neste semester.

