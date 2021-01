Kan du forestille deg at vi for bare et år siden tok for gitt muligheten til å sette oss på et fly for å reise hvor vi enn ville?

Bare for ett år siden dro vi ofte ut for å slappe av, andre ganger for å lære. Men like mye dro vi for å få nye innsikter, perspektiver og møter med andre mennesker. Dessverre virker disse møtene langt borte dette semesteret.

Og det er synd, for dette året hadde vi også i Studentparlamentet fått på plass en satsning med mer miljøvennlig utveksling for UiBs studenter!

Kortreist utveksling

Så kanskje må 2020 og 2021 blir de årene der vi lener oss tilbake i sofaen, biter tennene sammen og håper at det hele snart går over. Men det trenger ikke å være sånn. For kunnskap, nye møter og perspektiver er ikke bare forbeholdt den som har enveisbillett ut av landet. Når universitetet vårt har så mange spennende emner og forelesere som kan gi deg den lille smakebiten på noe annet, burde vi kanskje benytte oss mer av det?

Universitetet og myndighetene har dessuten satt seg et mål om at 50 prosent av studentene skal komme seg på utveksling. Dette for at vi som studenter og forskningsmiljø skal kunne høste innsikter, knytte vennskap og skape ideer som en forestiller seg er vanskelig å få her hjemme. Alt for få snakker om den kortreiste muligheten vi har til å gjøre mer av dette på Høyden.

Tverrfagligheten må styrkes

For når vi vet at tverrfaglighet er viktig i alt fra næringsliv til forskning og politikk, må vi ikke snart begynne å arbeide for at det blir langt mer vanlig å velge en tverrfaglig utdannelse? Det finnes selvfølgelig dannelsesemner, samarbeid på kryss og tvers, og massevis av åpne enkeltemner som du kan integrere i master- og bachelorgraden din, men kommunikasjonen rundt disse mulighetene opplever jeg som veldig lite tydelig. Tverrfaglighet på universitetene er sånn sett heller ikke et nasjonalt mål vi jobber systematisk med eller satser nok på. I hvert fall ikke sammenlignet med målet vi har om mer utveksling.

Du har mange muligheter

Dette semesteret trenger derfor ikke å bli et semester uten utvekslinger. Hva med å rette oppmerksomheten mot hvordan vi bedre kan utveksle kunnskap og perspektiver med noen på et annet fakultet? Kanskje du kan bli noen studiepoeng rikere i miljøpsykologi eller lære deg sammenhengen mellom klima, kriser og samfunnstrygghet? Begge disse, sammen med hundrevis av andre emner, er åpne for deg som student på UiB, og kan gi deg viktige innsikter i samfunnet vi alle lever i og den kloden vi må ta vare på.

For selv om grensene for hvor du kan dra med kofferten din har endret seg en del det siste året, er det som alltid mulig å ta en reise til nye steder og få nye innsikter og utsikter akkurat der du er, akkurat nå. Det vil vi i Grønn Liste arbeide for å gjøre enklere for deg i fremtiden. Frem til da må du huske at fristen for å kjøpe billett til en reise på din lokale campus er nå allerede den 1. februar!

Debattregler

Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.

Typiske innlegg er rundt 500 ord.

Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.

Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.

Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Kommentarer

kommentarer