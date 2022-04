Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app. Du kan også tune inn på Studentradioen sin kanal hver fredag klokka 13, for å få hele sendingen – med musikk!

I ukens utgave er hele gjengen i studio – Selma Leinebø Ekre, Ingvild Dahl Rust, Øyvind Myklatun og AJ Bergesen – for å gi deg siste nytt fra studentbyen Bergen.

Testplassen skal endelig legges ned, til stor glede for de aller fleste. Gjengen i studio deler sine fineste (og flaueste) minner fra “testplassen” og gjør seg klare for et nytt kapittel.

Les saken her: Snakkes aldri, «Testplassen»!

“Å leve som student i Bergen bør ikkje føre til månadleg underskudd på 3472 kroner, skriver Selma i sin kommentar i den siste utgaven av Studvest. Det er dyrt å være student i Bergen – Hva har studentene egentlig rettigheter til? Gjengen deler det beste – og verste – med å være på studentbolig-jakt i Bergen.

I studio er Selma Leinebø Ekre, Ingvild Dahl Rust, Øyvind Myklatun og AJ Bergesen. God lytting, og riktig god helg!

Studcast er tilbake med en ny episode neste uke!

