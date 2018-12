Det blir liksom aldri helt jul uten Kevin MacCallister sine eskapader alene hjemme i julehøytiden. Men i hvilken av filmene har Donald Trump en særdeles liten gjesterolle?

Ingen får se statsminister David danse gjennom statsministerboligen i år – i hvert fall ikke på norsk TV. Hva heter filmen?

Av en eller bisarr grunn har «Die Hard»-filmene blitt en juletradisjon på norske TV-kanaler. Hvem spiller hovedrollen i filmene?

«Aaaaskepott!». Vi har vel alle vært på julebord der en moroklump får hangup på si strofen fra den tsjekkoslovakiske lavbudsjettsinnspillingen av eventyret. Men hva heter den norske skuespilleren som står for den talentløse dubbingen?

Skuespilleren fra forrige spørsmål har også en ikke ubetydelig rolle i en annen julaften-klassiker. Hvilken?

I hvilken (h)julekalender stifter vi bekjentskap med Bruspulverguttene (Ringnes opp 4,7, Hansa Borg Bryggerier ned 2,1)?

Når vi snakker om julekalendere fra tidlig 2000-tall: Hva heter hovedkarakteren i den originale «Jul i Blåfjell»?

Denne går til de observante på lille julaften: Hvilken drikke varter hovmesteren James opp med for miss Sophie til karrisuppen i «Grevinnen og Hovmesteren»?

Hva heter «programlederen» til Disneys julespesial som alltid sendes på NRK på julaften?

Hvilken tidligere Oscar-nominert regissør har regissert nyinnspillingen av «Reisen til julestjernen» fra 2012?

Hvilket oppløst norsk band står bak julesangen «Pumper julen rett inn»?

Hvilken bergensbedrift er det som hvert år arrangerer Lysfesten med et gigantisk fyrverkeri hvert år første helgen i advent?

Hvilket kjent norsk kor samarbeidet med englefjeset Märtha Louise i 2004 som endte med en plateutgivelse?

Apropos engler: Hvilket band har originalversjonen av låten «Engler i snøen»?

Hva er spesielt med bokkøl, utover at det gir alle bryggerier med sans for humor muligheten til å lage et juleøl som kan hete «Julebokk»?

Med et slingringsmonn på 50 (!) millioner – hvor mange avspillinger har den mest sette YouTube-videoen av Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You» i skrivende stund?

Hva heter hippi-turtelduene som sto bak låten «So This Is Christmas (War Is Over)»?

En gammel juletradisjon i Bergen er tennisrackerter laget av mørk sjokolade eller melkesjokolade. Hva heter den bergenske sjokoladeprodusenten som har laget rackertene?

Mer bergenstradisjon: På hvilket kjøpesenter i Bergen sentrum har noen sykt skumle nisser danset til «På låven sitter nissen» i et av utstillingsvinduene siden 60-tallet?

Hvilket bryggeri står bak utmerkede juleøl som «St. Niklas», «Miss Sophie» og «James»?

Hva heter Tim Burton-filmen der vi møter gresskarkongen Jack Skellington som ved en feiltagelse havner i julelandet?

I hvilken julekalender baserer plotet seg på at overnissen «Gammel Nok» ligger for døden fordi spilledåsen hans er i ferd med å stoppe?

Mange mener at Hamar Bryggeri lager den beste julebrusen i Norge. Men i hvilket fylke ligger Hamar?

Hvilken evangelist står bak juleevangeliet som vi kan de to første setningene av?

Hva heter novellen fra 1843 hvor vi møter gjerrigknarken Ebenezer Scrooge som hater julen intenst?

Hva er hovedingrediensen i mjød, om vi ser bort fra vann?

Nå er vi inne i en god stim på mat og drikke-temaet her: Hvilke to ingredienser er det tydeligste skille mellom vanlig brød og julebrød?

Hva er den mest utbredte mattradisjonen i Sverige på julaften?

Med et noe sosioøkonomisk betinget navn – hva heter julekaken som opprinnelig kommer fra Italia, og består av blant annet egg, sukker, kardemomme og konjakk, og som frityrstekes?

Hvilken type fisk er både klipp- og lutefisk som oftest basert på?

Marsipan kan være så mangt. Hva kalles marsipantypen som har over 70 prosent mandel i seg?

Hvilken salat har du garantert fortært i familiebesøk, som består av blant annet eple, nøtter, drue, kål og selleri?

Fylkesblomsten i Finnmark figurerer i stor skala i dessertene på mange julebord i Norge, gjerne blandet med krem. Hva heter den?

Hva er de vanligste tilsetningsingrediensene i gløgg? Ett poeng for hver av dem!

Hva heter den julete potetbrennevinen som etter tradisjonen skal sendes med skip til Australia og tilbake igjen, og dermed krysse Ekvator to ganger?

I hvilken by kan du drikke Dahls julebrus?

Hvor i verden er det mer utbredt med drikken «julemust»?

Dette er kanskje den loven jeg setter mest pris på: Hva kunne du risikere dersom du ikke brygget juleøl under vikingtiden?

Hva heter den tyske juledrikken som består av oppvarmet vin, krydderblanding og appelsiner?

Hva er det engelske navnet på drikken som ofte baserer seg på rom, whiskey og egg, og som nok har fått det til å tippe over for mang en tante i julehøytiden?

Rudolf er rød på nesen, men hvordan kommer dette til nytte i sangen?

Med samme fornavn som en nylig nobelprisvinner – hva heter den opprinnelige initiativtakeren bak veldedighetssangen «Do They Know It’s Christmas Time» fra 1984?

Hvilken kjent bergensduo kom ut med julesingelen «Da vet du at det er jul» i 2012?

Fra hvilket teaterstykke er sangene «Spikke sage lime» og «Hei hå nå er det jul igjen» hentet fra?

Hva heter artisten som du stort sett kun hører noe fra i desember med juleklassikeren «Driving Home For Christmas»?

På de fem siste spørsmålene skal du fullføre sangteksten. Hva kommer etter «Englene sang den, først for markens hyrder»…?

«En skulle vøri fire år i romjul’n….»?

«Julestjerne, gå din vei…»?

«Dra krakken bortått glaset, så sett vi øss og ser…»?

«The boys of the NYPD choir / Still singing «Galway Bay»….»

Hvem skrev dramastykket «Reisen Til Julestjernen»?

Hva heter forfatteren bak novellen «Piken Med Svovelstikkene», og når ble den utgitt? Du skal få ti års slingrinsmonn på årstallet.

I hvilken julefortelling bytter en snekker og julenissen familie under julegaveutdelingen på julaften?

Hvilken karakter fra en tegneserie med handling fra en militærleir har blitt en klassiker i de klassiske norske juleheftene?

Apropos julehefter: Hva heter tegneserien «The Katzenjammer Kids» på norsk?

Hvilken forfatter skrev den samfunnskritiske novellen «Karens Jul» i 1885?

Hva het forfatteren fra Alvdal som er mest kjent som skaper av «Flåklypa»-universet?

I hvilket Ibsen-drama foregår handlingen hos en juleforberedende familien Helmer?

Gjør deg klar for poenbonanza: Hva heter de fire gjestene tilstede (som ikke er tilstede i det hele tatt) i «Grevinnen og Hovmesteren»?

Jim Carrey spiller hovedrollen i filmen om et monster som hvert år prøver å ødelegge julen for alle. Hva heter filmen?

Hvem spilte Kevin McCallister i de første Home Alone-filmene, og hvor mange filmer er det totalt?

«When you wish upon a star» blir sunget av hvem og i hvilken film som sendes på norsk TV hver jul?

Faren, som aldri holder det han lover, dør i en bilulykke. Ett år senere gjenoppstår han som snømann. Hva heter filmen fra 1998?

Vi avslutter med spørsmål som tar for seg julens egentlige budskap: Hvem var landshøvding i Syria da Jesus ble født?

Og hvem var romersk keiser?

Hva het de tre vise mennene som kom til Jesu krybbe?

Dagens enkleste: I hvilken by ble Jesus født i?

Men hvilken by vokste han opp i?

Av hvilken kongeætt var Jesus?

Hvor flyktet Josef, Maria og Jesus da kongen ville drepe alle guttebarn under to år?