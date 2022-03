Onsdag 16. mars ble søkerlista for jobben som kringkastingssjef i Norsk Rikskringkasting (NRK) offentliggjort. Det skjer etter at nåværende sjef Thor Gjermund Eriksen kunngjorde at han ville slutte i jobben i oktober.

Kringkastingssjefen er administrerende direktør og ansvarlig redaktør i NRK.

På den endelige søkerlista til prestisjejobben står Tarjei Elias Valle Kvamme (27) og Håvard Lied (29). De er begge tidligere studenter ved Universitet i Bergen (UiB). Lied har også vært samfunnsredaktør i Studentradioen i Bergen (SRiB), mens Kvamme var ansvarlig redaktør fra 2019 til 2020.

Håper på intervju

Lied ble uteksaminert fra master i undersøkende journalistikk ved UiB i fjor og jobber for tiden som journalist i Dagen.

– Jeg har jo søkt for å bli NRK-sjef. Jeg mener jeg har innsikt i hvordan NRK bør styres, sier han.

Lied er ikke helt overbevist om at han vil få jobben, men håper på å få et intervju.

– De har jo sagt at de ønsker en kvinnelig leder, og jeg innser at jeg er ung og uten tung ledererfaring. Det er sterke konkurrenter som er veldig kvalifiserte, sier han om den øvrige søkerlista.

Han trekker fram satsing på store TV-satsinger som noe han mener ikke bør prioriteres i statskanalen.

– NRK får seks milliarder fra staten årlig. Jeg opplever at de lager dyre produksjoner som konkurrerer med blant annet Netflix. Dette bør ikke være deres samfunnsoppdrag, mener Lied.

– Vil ikke være noe dårligere

For Tarjei Elias Valle Kvamme var motivasjonen til å søke noe annerledes.

– Da Håvard sa at han skulle søke, så ville ikke jeg være noe dårligere. Og så er det jo gøy å stå på denne listen. Rett og slett litt humor, sier han.

Søknaden NRK mottok var kort og konsis. Han forteller at hele søknadsteksten besto av én setning: «Hvis dere er ute etter noe HELT annet, så er jeg riktig mann».

– Så det er vel det jeg kan ta med inn. Jeg er noe helt annet, slår Kvamme fast.

Kvamme røper overfor Studvest at han allerede har fått avslag på jobben.

– Jeg tror jeg ligger dårlig an. Hvis jeg skulle gjette, så satser jeg på Helje Solberg. Det er mitt odds-tips.

Blant de 20 andre søkerne står nyhetsdirektør i NRK Helje Solberg, leder for Marienlyst-divisjonen Vibeke Fürst Haugen og ansvarlig redaktør i Resett Helge Lurås. De to førstnevnte ble pekt på som aktuelle allerede høsten 2021.

