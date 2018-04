Det har seg sånn at uansett hvor mange ganger jeg går på do er jeg alltid like tissetrengt hver gang jeg ankommer Torgalmenningen. Og da er spørsmålet mitt følgende: «Hva gjør jeg da?».

Jeg vet du kjenner igjen følelsen. Anger. Du angrer så iherdig på at du drakk det siste glasset før du sprang ut av døra for å rekke banen. For nå står du her, midt på Torgalmenningen, og tenker «å herregud, jeg må sykt tisse.» Det, kjære deg, var faen meg synd.

Jeg har nå bodd i Bergen i snart ett år, og dette do-problemet har plaget meg grenseløst siden dag én. Hvor skal jeg tisse når jeg er i sentrum?

«Bare bruk doen på restaurantene», er det mange som sier. Wow, det har jeg aldri tenkt på før… Nei, det kan jeg faktisk ikke. Jeg tør ikke. Ikke nok med at jeg har 230 i puls når jeg må spurte gjennom restauranten før noen legger merke til meg, mens jeg leter febrilsk etter det lille skiltet det står WC på. Men, jeg har fått tilsnakk så mange ganger i mitt liv at redselen for å «bare bruke toalettet» stopper meg ved dørterskelen.

Dessuten, den ekte walk of shame er å gå opp til kassa, spørre om koden eller nøkkelen til doen, også få slengt i trynet «da må du kjøpe noe», før du deretter må snu og gå ut igjen. Den svir.

Tidligere i år skrev Studvest at studenter tisser på gater og i smug når køene til doene på utesteder blir for lange. Jeg er like skyldig i dette som alle andre, men tenk på risikoen du faktisk utsetter deg for hver gang du tisser i offentlighet. 20 sekunder med frihet etterfulgt av fire uker med nudler og first price riskaker fordi du svidde av månedsbudsjettet på en urineringsbot.

Det er klart det finnes toaletter på kjøpesentrene i Bergen, så selvfølgelig kan jeg gå dit. Hvis jeg er villig til å betale ti kroner da selvfølgelig. Ti kroner høres kanskje ikke mye ut, men som student så trenger jeg ikke fortelle deg at den tikroningen kan brukes på jævlig mye annet. Skal jeg bruke ti kroner hver gang jeg må på do, noe som blir en del ganger til slutt, kommer jeg til et punkt der jeg må overføre penger fra sparekontoen for å få råd til å tisse.

Vi bor i verdens rikeste land, og jeg er evig takknemlig for at mitt største problem i Bergen er å finne et ideelt sted å tisse. Men, et problem er det uansett. Har du en løsning, vennligst ta kontakt. Asap.

