Utvekslingsstudenter som ankommer Bergen dette semesteret skal samles på egne karantenehotell. Dette er en ny ordning som er inngått mellom studentsamskipnaden Sammen, utdanningsinstitusjonene i Bergen og Bergen kommune.

Ordningen er gratis for utvekslingsstudentene, og innebærer også at de får servert mat til alle måltider.

Kommunikasjonsansvarlig i Sammen, Marita Monsen, sier at tilbudet er rettet mot internasjonale studenter som flytter til Bergen dette semesteret, og er lovpålagt karantene. Foreløpig gjelder dette 500 studenter.

Det er Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH) som dette semesteret mottar utvekslingsstudenter.

SENTRALT. Utvekslingsstudentene samles i sentrum, istedenfor ved Flesland.

Tilbudet er uavhengig om man skal bo i Sammen-bolig. Dette gjelder likevel de fleste.

Hotellene de vil bo på er blant annet Augestine, Zander K og Hordaheimen.

– Vi ønsket å ha dem i sentrum, istedenfor ved Flesland. Noe av tanken bak det var å samle studentene som er i samme situasjon på ett sted, samtidig som de skal kunne bli litt kjent med byen og naturen rundt, sier Monsen.

Hun forteller videre at studentene selv melder når de vil ankomme Flesland, og at de deretter vil bli plukket opp av en egen buss som frakter dem til hotellet.

Vanskelig å bli kjent med andre

Den tyske utvekslingsstudenten Franziska Kirschner er en av dem som bor på karantenehotellet. Hun studerer til vanlig i Leipzig, men tar dette semesteret kunst- og tekstilstudier ved UiB.

Hun fikk beskjed om at hun ville bo på karantenehotell allerede i november, da det var klart at hun skulle ta semesteret i Bergen.

KARANTENE. Franziska Kirschner starter semesteret i karantene på hotell i Bergen sentrum.

Kirschner forteller at tiden for det meste går til å gå turer, noe man har lov til mens man sitter i karantene. Hun kan allerede ramse opp fire fjelltopper som er blitt besteget.

– Vi får ikke lov til å møte andre studenter, så det har hittil vært vanskelig å bli kjent med andre.

Selv om det ikke er så mye å finne på ennå, ser hun positivt på studenttilværelsen videre.

– Jeg vet jo at jeg snart er ferdig her, og at det ikke vil vare for alltid.

Større kapasitet

Beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar Konrad Lunde, sier de oppfatter at denne ordningen er det beste for både studentene, andre reisende og kommunen.

Antall studenter som skulle komme til Bergen på nyåret var så stort at Bergen kommunes ordinære karantenehotellordning ikke ville hatt tilstrekkelig kapasitet.

– Betydningen for studentene er at de får et oppholdssted i sentrum sammen med andre studenter, heller enn på Flesland sammen med øvrige reisende, forteller Lunde.

Hvor kommer midlene dere bruker på dette fra?

– Staten har påtatt seg alle kostnader knyttet til innreisekaranteneordningen. Hvilket budsjett som benyttes hos staten kan ikke kommunen svare på, men slik vi har forstått det, er denne ordningen en egen post på statsbudsjettet.

