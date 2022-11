Etter litt over tre måneder trekker Ole Jacob Broch seg som styrerepresentant på grunn av ny jobb. Vara og KMD-student Mario de la Ossa Sætre trer dermed inn.

Ole Jacob Broch trekker seg som universitetsstyrerepresentant.

Første vara Mario de la Ossa trer derfor inn som fast møtende i det øverste organet ved Universitet i Bergen (UiB).

Årsaken er at Broch har takket ja til ny jobb som politisk rådgiver for Line Berggreen Jacobsen, byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune.

Han orienterte styret om dette i en e-post 11. november. Endringen skal vedtas på styremøtet torsdag 24. november.

Broch ble valgt inn som styrerepresentant av UiB-studentene i april i år, og har sittet i vervet siden august.

REPRESENTANT. Ole Jacob Broch er trygg på at varaen som trer inn i rollen er kompetent. FOTO: Liv Mari Lia

– Hvordan føltes det at akkurat du ble tilbudt jobben?

– Helt surrealistisk. Jeg satt ikke og venta på telefonen for å si det sånn. Jeg ble oppringt dagen før byrådet skulle gå på og måtte ta den avgjørelsen, sier Broch og fortsetter:

– Så er det selvfølgelig veldig vemodig å forlate Høyden, forlate studiene og forlate Universitetsstyret, men dette var en oppgave jeg så på som så motiverende at jeg ikke kunne si nei.

Han understreker at han er begge rollene er, og har vært, veldig motiverende.

Broch og medrepresentant Ingrid Borvik fikk henholdvis 43 og 46 prosent av stemmene ved studentvalget i år.

– Dere ble valgt inn med klar margin, hvordan føles det å tre ut med tanke på studentene som stemte deg inn?

– Det er vemodig å tre ut av styret, også på grunn av den tilliten jeg har fått fra studentene, men så er jeg også veldig tydelig på at jeg har en veldig kompetent vara til å tre inn.

– Vi drev en god valgkamp hvor vi også var veldig mye enige, og vi deler mange av synspunktene på hva som bør gjøres på UiB sine vegne framover. Jeg er sikker på at han kommer til å gjøre en veldig god jobb.

MØTER. Mario de la Ossa trer inn som fast møtende i Universitetsstyre. ARKIVFOTO: Andra Olsen

Det er altså Mario de la Ossa, som fikk nest flest stemmer av de mannlige kandidatene i valget, som trer inn på Brochs plass i Universitetsstyret.

For første gang vil en student fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) være representert i styret. De le Ossa sier han er spent på arbeidet fremover.

– Jeg stilte jo til valg for å komme inn, men jeg vet at Ole Jacob gjorde en god jobb, og det er jo synd at han måtte trekke seg. Jeg gleder meg til å se hvordan veien videre ser ut i dette løpet, sier de la Ossa til Studvest.

Han forteller at det at han kommer fra KMD kan gjøre at han har et annet syn på saker, og trekker blant annet frem digitaliseringsprosessen som noe han ser frem til å jobbe med.

De la Ossa vil for tiden fortette å lese seg opp på sakene styret har jobbet med så langt i år.

– Jeg gleder meg til å se alt som skjer og være med å utvikle det, sier han.

Fra universitetet til barnevern

Byrådsavdelingen Broch nå skal inn i har mildt sagt vært i vinden i det siste. Det var på grunn av barnevernkrisen at det forrige byrådet gikk av.

– Da jeg fikk den telefonen, og det gikk opp for meg at jeg kunne være med på å gjenreise tilliten til barnevernet, som angår så mange og som setter så dype spor i manges liv, så jeg på det som en såpass viktig oppgave at dette måtte jeg påta meg:

– Det er klart at det er en alvorstynget situasjon, vi er kjent med det politiske bakteppet som førte til at det forrige byrådet måtte gå av. Det er naturlig for oss å prioritere arbeid med barnevernet framover, selv om vi også har en stort saksområde vi ønsker å ta vare på, sier han.

