Komponistsamvirket TONO opplever at studentrevyer i Bergen sjelden ber om tillatelse til å bruke musikken de fremfører i sine revyer. Både jusrevyen og UKEN-revyen forteller at dette er noe de er bevisste på.

TONO driftes som et samvirke og eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag for å forvalte de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.

Komponistsamvirket TONO lanserte nettopp en kampanje rettet mot skole- og studentrevyer rundt om i landet, hvor de ønsker å hjelpe studenter med kunnskap om hvordan de skal forholde seg til musikkrettigheter.

Kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen, forteller at alle som bruker beskyttet musikk offentlig, trenger tillatelse fra komponistene og sangtekstforfatterne.

– La oss si at en revy bruker en låt av Ed Sheeran. Vi i TONO sikrer at de pengene går videre til låtskriverne som har skrevet sangen, forteller Martinsen.

Bergensrevyer tar sjeldent kontakt

Han kan opplyse om at TONO svært sjelden har opplevd at studentrevyer i Bergensområdet tar kontakt med dem i forkant, og får den nødvendige tillatelsen.

– Hva skjer dersom studentrevyer begår brudd på opphavsretten?

– Da finner vi dem i etterkant, ved å overvåke media og sosiale medier. Det bruker vi mye ressurser på, og TONO-fakturaen kommer som en uventet overraskelse for dem.

Martinsen forteller at studentene da blir frustrerte og lei seg, noe TONO heller ikke synes er noe hyggelig.

Likevel opplyser han om at studentrevyene har arrangørplikt til å forholde seg til lover og regler.

– De har selv ansvar for å ta kontakt med TONO, som har avtaler med organisasjoner over hele verden.

Digital jusrevy bidro til økt bevissthet

Tomas Skare (22) var bandsjef i jusrevyen i fjor, og forteller at de under fjorårets revyforberedelser ble ekstra bevisste på reglene rundt opphavsrett.

– Vi avholdt jo revyen digitalt, og ville ha ting på stell, forteller han.

Jusrevyen kontaktet da TONO for første gang, ifølge administrerende revysjef, Sofie Tallberg (21).

– Hva var grunnen til at dere begynte først i fjor?

– Det var selvfølgelig dette med at revyen ble streamet, og at det da blir ekstra tydelig at man benytter seg av andres musikk, forteller bandsjef Skare.

De hadde med en låt av Led Zeppelin, som er omtalt for å være strenge med åndsverk.

– Så det hadde ikke vært så kjekt å få han på nakken, sier han videre og ler.

En viktig sak

Også UKE-sjef, Herman Vilseth (25), som for tiden forbereder revy og konserter inne på NHH, mener at økt kunnskap om opphavsrett er en viktig sak.

– Vi kjører TONO både på revyen, men også vanlige konserter. Og det har vi gjort i all tid.

Revyen som går av stabelen innen en måned håper Vilseth at blir den gjenåpningsfestivalen folk ønsker seg.

– UKEN-revyen skal bli så bra som mulig, men på riktige premisser!

Lett å glemme

Tomas Skare i Jusrevyen tror det kan være lett å glemme reglene rundt opphavsrett, og at man må betale en avgift når man covrer en låt, selv om man ikke bruker den konkrete sangen direkte.

– Jeg tror rett og slett flere mangler kunnskap, og glemmer det, sier Tallberg videre.

Likevel viser fjorårets bandsjef forståelse for at lisensen koster penger for en grunn.

– Artistene skal ha det de skal ha for musikken sin. Og det er mye kjekkere å lage revy når man vet at ting er ordentlig, sier Skare.

