Til tross for hagl og sludd i lufta er det musikk og jubel på Torgallmenningen. Den store, grønne bussen, som sist var i Bergen i 2020 i det verden gikk inn i en pandemi, er nå tilbake i byen.

– For mange er det først nå det føles ekte, sier mediesjef for UKEN, Emil Gjørvad med et stort smil.

Lettelse

Nå står gjeng studenter utenfor den store, grønne bussen for å selge billetter til UKEN.

KORONABEKYMRING. Mediesjef ved UKEN22. Emil Gjørvad, forteller at det har vært mye frem og tilbake med tanke på koronarestriksjonene.

– Det er en stor lettelse å kunne banke i gang det programmet vi håpet å vise, sier mediesjefen.

Gjørvad forteller at det har vært utrolig mye frem og tilbake om hvordan UKEN 2022 skulle gjennomføre med tanke på korona-restriksjonene. Usikkerheten knyttet til dette, gjorde at de ikke kunne ha et festivaltelt på Koengen, som opprinnelig planlagt.

DÅP. Sjef for UKEbussen Marie Cecilie Jahre «døper» bussen.

– Utenom det, så er dette absolutt alt det vi håpet det skulle være.

Symbol på UKEN

Den grønne bussen kjøres ned til Torgallmenningen í Bergen sentrum annen hvert år. Den har blitt et symbol på at UKEN nok en gang er på vei.

En liten forsamling i store, grønne hatter gjør seg klare for tale. UKE-sjef Herman Bøe Vilseth tar ordet.

– Omsider er bussen klar og den ser fantastisk ut, som alltid!

UKEN, som har sin tradisjon helt tilbake til 1980, fikk sin første buss i 1984. Den nåværende bussen fikk de i gave i 2006.

– Gjenåpningsfestival

Vilseth forteller at de har hatt over 1400 studenter fra hele Bergen som har meldt seg frivillige til å delta. I løpet av to år har til sammen over 1100 frivillige jobbet med dette. Det er mer enn noen gang.

– Engasjement er helt enormt, så det er sinnsykt gledelig, sier UKEsjef Vilseth.

KLAR. UKEsjefHerman Bøe Vilseth forteller om stort engasjement i forkant av UKEN. Her med sjef for UKEbussen, Marie Cecilie Jahre

Han forteller at flere arrangementer allerede er utsolgt.

– Vi håper å være gjenåpningsfestival, og at folk som har hatt det kjedelig endelig kan more seg og komme på våre arrangementer, sier Vilseth.

TRADISJON. UKEN fikk sin første buss i 1984. Denne fikk de i 2006.

Revyen Debut, som er det første arrangementet, tematiserer også dette, forteller Vilseth.

– Det er alltid et høydepunkt for meg.

UKEN 2022 går av stabelen torsdag, 3. mars.

Kommentarer

kommentarer