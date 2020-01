UKEN er en studentdrevet festival, primært arrangert av studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH), som byr på alt fra revy til konserter. Festivalen arrangeres hvert partallsår, og i mars settes UKEN 20 i gang.

I 2018 satt arrangørene av festivalen igjen med et underskudd på rundt èn million, noe som har gått utover årets planlegging.

– Det største problemet i 2018 var billetter. Det ble beregnet i budsjettet at Aurora-konserten skulle selge godt, men endte som en av hovedgrunnene til underskuddet, sier UKEN-leder Martine Fornes.

AVSLAG. UKEN-leder Martine Fornes forteller at det ble søkt om telt, men at budsjettkomiteen avslo. ARKIVFOTO: Beate Felde

Hun forklarer at millionunderskuddet har gjort at årets planlegging inneholder færre risikoer enn tidligere.

– Det er ikke vår oppgave å tjene inn underskuddet fra 2018, men vi ønsker ikke å gjenta samme feil. Derfor har vi tatt valg som inneholder færre risikoer til årets festival, forteller Fornes.

Teltfritt Koengen

Tidligere har flere av festivalens arrangementer funnet sted på Koengen, hvor arrangørene har satt opp et festivaltelt.

– I år fikk vi avslag på søknaden vår om å investere i teltet fra Representantskapet, som er organet i studentforeningen som behandler budsjettene våre, sier UKEN-lederen.

Fredrik Tonning, nestleder i Representantskapet, forteller at vurderingen om å droppet teltet på Koengen ikke har noe med underskuddet fra 2018 å gjøre.

DROPPER DUKEN. Foran årets festival har arrangørene valgt å droppe uteteltet på Koengen, her fra Aurora-konsert i 2018. ARKIVFOTO: Josef Kosler

– Vi ser at festivalmarkedet har endret seg, og grunnlaget for vår avgjørelse har ikke vært basert på historiske hendelser isolert. Vi vurderte søknaden om telt på Koengen, og kom frem til at å sette opp teltet er en større risiko enn det er verdt, forteller han.

I stedet vil arrangementer finne sted i aulaen på NHH, Kvarteret, Ole Bull Scene og Forum Scene.

Flere artister skal innom scenen på NHH – blant annet er hip hop-gruppen Klovner i Kamp en av årets hovedartister.

– Klovner i kamp var på UKEN i 2014, og da var det en stor suksess. Vi har tenk på hvem publikummet er og vil nå ut til dem. Gruppen holder seg relevante og vi tror mange i vårt publikum vil digge dem, sier Fornes.

– Vi har store forhåpninger til årets UKEN, og håper at det blir den beste og grønneste uken noen sinne. Vi tror alle som jobber med UKEN vil gjøre en fantastisk jobb, og skape en uforglemmelig festival, slår Tonning fast.

Middelaldrende studentfestival

I år fyller UKEN-festivalen 40 år, og har derfor forsøkt å gjøre årets festival ekstra spesiell.

– I år har vi laget en jubileumsrevy satt sammen av de største slagerne fra tidligere år. Vi har brukt tidligere sanger og sketcher som har vært populære, og satt det sammen til årets revy, forteller Fornes.

REVY «IN REVIEW». Blant annet kan UKEN 2020 skilte med en best of-forestilling med populære innslag fra revyens historie. ARKIVFOTO: Lene Risholt Thorbjørnsen

Mye har forandret seg på 40 år, og i 2018 inviterte festivalen studenter utenfor NHH til å være med å arrangere UKEN for første gang.

823 studenter er med på å arrangere årets festival, og 180 av disse kommer fra en annen institusjon enn NHH.

– Det er relativt nytt at vi går utenfor NHH for å rekruttere studenter, og skjønner at det vil ta tid å få opp antallet som vil være med. Men vi ser at interessen øker, og at antallet studenter som ikke kommer fra NHH øker. Det synes vi er supert, sier Fornes.

