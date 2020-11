Du ligger med en for første gang, og begge synes det er digg. To uker senere drar du til helsestasjonen for å teste deg for kjønnssykdommer. Enda to uker går og du får svar på prøven; du har fått klamma.

Her kan studenter teste seg for kjønnssykdommer (SOI):

Studenter er for dårlige til å teste seg for spesielt én sykdom.

Du ligger med en ny partner for første gang, og begge synes det er digg. To uker senere drar du til helsestasjonen for å teste deg for kjønnssykdommer. Enda to uker går og du får svar på prøven; du har fått klamma.

Ubehandlet klamydia kan gi betennelse, infeksjon, og i verste fall infertilitet. Heldigvis er det enkelt å teste seg – enten hos fastlege, på helsestasjon (om du er under 25 år) eller på Haukeland.

Klamydia skyldes bakterien chlamydia trachomatis, som formerer seg som en parasitt inne i cellene våre i slimhinnen. Den kan bo i urinrøret, rumpa, halsen og til og med i øyet. Klamydia er også den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen (SOI) i Norge. I 2019 ble det diagnostisert hele 28 466 nye tilfeller (av de som testet seg).

De under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfellene, og flesteparten var kvinner. Hva dette skyldes er usikkert – kanskje kvinner er flinkere til å teste seg enn menn?

Men når skal du teste deg? Test deg to uker etter sex med ny partner, for først da kan du stole på testsvaret. Testen er gratis, og om du får påvist klamydia, er behandling også gratis. Klamydia skyldes en bakterie og kan dermed lett kureres med antibiotika.

Får du klamydia, skal du oppgi kontaktinformasjon til alle seksualpartnere siden sist du testet deg. Høres det kjipt ut? Test deg etter hver ny seksualpartner, så blir det ikke så mange å ringe.

Mange forbinder SOI med symptomer som kløe, rødhet og svie. Ved klamydia kan noen kvinner oppleve endring i utflod, noen menn kan få utflod, eller det kan svi ved vannlating, men det vanligste symptomet er faktisk ingenting. Ubehandlet kan det som sagt gi større komplikasjoner, men det verste er jo at man kan gi det videre og være årsaken til andres problemer.

Vær en god partner og test deg ofte. Ikke minst bruk kondom, som jo er det eneste prevensjonsmiddelet som hindrer spredning av SOI.

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte, eller etterspørre kilder!

