– Det skjer hvert semester, sier prorektor for utdanning, Malin Arve.

Dette semesteret går foreleseren for valgfaget Business Intelligence, eller SOL17, ut i permisjon. Som en konsekvens, tilbyr ikke Norges Handelshøyskole faget til vårens studenter.

– Det stemmer at faget SOL17 settes på pause dette semesteret, sier prorektor for utdanning ved NHH, Malin Arve.

Hun forklarer at fagansvarlig har gått ut i permisjon, og skolen har ikke klart å finne en vikar til å ta over faget.

Populært fag

Oliver Wahlquist, fagpolitisk ansvarlig ved Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), forteller at faget er svært populært blant studentene. Likevel har han forståelse for at forelesere ikke er alltid har mulighet til å holde kursene sine.

– Særlig valgfag, som SOL17 er, kan være snevrere enn de obligatoriske kursene, og dermed vanskeligere å finne en erstatter til, sier han.

KJIPT. Flere synes det er synd at faget SOL17 ikke tilbys dette semesteret. FOTO: Skjermbilde/Jodel

Han legger derfor vekt på at kurset ikke holdes fordi skolen har valgt det bort, men fordi det ikke har vært mulig å finne en erstatter.

– Når det er sagt, håper jeg at SOL17 kommer tilbake som del av kurstilbudet så snart som mulig.

Ikke uvanlig

Arve forteller at det ikke er uvanlig at et valgfag blir satt på pause fordi en fagansvarlig er ute i permisjon.

– Det skjer vel hvert år at et fag må settes på pause eller at det må kalles inn en vikar, forklarer hun.

Som en konsekvens beregner Arve at fag settes på pause eller har vikarer som forelesere hvert syvende år.

Hvis fagene settes på pause, er det fordi det ikke er mulig å få tak i en vikar som kan undervise i faget.

VANLIG. Malin Arve, prorektor for utdanning ved NHH, forteller at det ikke er uvanlig at fag utgår fordi forelesere er i permisjon. FOTO: NHH

– En vikar må både kunne faget og ha tid til å undervise i det. Som regel er potensielle vikarer ansatt ved andre utdanningsinstitusjoner, og må ta en deltidsstilling hos oss ved siden av, sier Prorektoren.

I tillegg må vikaren sette seg inn i fagets eksisterende opplegg og undervisningsplan, og tilpasse det til egen undervisningsstil.

For mange er det for mye arbeid for et semester.

– Det er som regel enklere å finne vikarer hvis de skal undervise over en lengre periode, forteller Arve.

Uten konsekvenser

Prorektoren forteller at det utgående faget ikke vil ha noen konsekvens på studentenes studieløp.

– Siden det er et valgfag, vil studentene kunne fullføre på normert tid selv om det ikke tilbys. I tillegg har de 24 andre valgfag å velge mellom, sier Arve.

Hun understreker også at faget ikke er adgangsbegrenset, så alle som skulle ønske vil kunne ta faget neste gang det tilbys ved skolen.

Likevel er det flere som synes det er synd at faget utgår dette semesteret.

– Jeg har ikke helt oversikt over klager, men har i hvert fall fått mail fra én som synes det er synd at faget utgår, sier Arve.

