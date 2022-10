I dag ble det klart hvem som skal sitte i kjernestyret i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) i 2023. Dingoen Uruthiran ble valgt som leder.

I år stilte blokken Dynamo til alle vervene i NHHS sitt kjernestyret. Det vanligste er at bare en blokk stiller, men det er også mulig at enkelkandidater stiller til verv eller at en hel blokk stiller imot.

For to år siden vant Stine Stolpestad ledervervet i NNHS Kjernestyret som enkeltkandidat, mens Amund Hannevik vant informasjonsansvarligvervet som enkeltkandidat i fjor.

LEDER. Dingoen Uruthiran, nyvalg leder for Kjernestyret i NHHS. FOTO: Liv Mari Lia

Årets valg hadde en valgoppsltuning på 16 prosent. Det er en nedgang på nesten 30 prosentpoeng på to år.

Til sammenlikning var det 13 prosent valgoppslutning ved Universitetet i Bergen (UiB) sitt studentparlamentsvalg i år.

Den nyvalgte lederen sier til Studvest at han synes valgoppslutningen er for lav, men at det er vanskelig å peke på en årsak.

– Når det er viktige verv så er det viktig at studentene er med å stemme, sier han.

Mener blokksystem kan heve terskelen

Uruthiran sier at han på et generelt grunnlag tenker at konkurranse er bra, fordi han mener det vil bringe frem mange flinke kandidater:

– Det er synd det ikke var konkurranse, men jeg håper det ikke skaper tvil om at jeg er klar for ledervervet, sier han.

Uruthiran forteller videre at han kan skjønne at blokksystemet bidrar til å heve terskelen for å stille til valg for noen studenter. Han og resten av styret skal derfor se på alternative metoder for gjennomføringen av fremtidige kjernestyre-valg.

– Så dere kan være den siste blokka noensinne?

– Kanskje, det får tiden vise, svarer Uruthiran.

Positiv til konkurranse

Malene Kristine Meidell Alsaker er nyvalgt informasjonsansvarlig i Kjernestyret. Hun sier at de ikke har et svar på om de skal endre systemet ennå, men at de skal undersøke det nærmere.

– Vi skal se på hvordan en valgkomité, som NHHI (Norges handelshøyskoles Idrettsforening) har innført kan være en mulighet for kjernestyret-valget også, forklarer hun og legger til:

– Jeg er veldig positiv til konkurranse, og håper vi ser det mer i fremtiden.

NYVALGT. Malene Kristine Meidell Alsaker, påtroppende informasjonsansvarlig Kjernestyret i NHHS. FOTO: Liv Mari Lia

Hun håper også å få opp valgdeltakelsen og valgoppslutningen.

– Vi ser det er flere som stemmer når det er konkurranse.

Uruthiran har gått til valg med ønske om et bredere aktivitetstilbud, utvikle en veiledere for edruvaktene på NHHS sine arrangementer og å være tilgjengelig for studentene.

– Hva er det beste og verste med NHH?

– Jeg vil si det er det samme. De som er med i studentforeningen har det veldig kjekt, men da har de som er utenfor det tilsvarende kjipt. Jeg vil at flere skal merke på gleden med studentforeningen, og det er de vi ønsker å fange opp.

I tillegg til valg av kjernestyret, ble også det nye styret for festivalen UKEN, samt ledere for andre undergrupper- og utvalg ved NHH, valgt.

Dette er det nyvalgte kjernestyret for 2023:

Leder: Dinogen Uruthiran

Fagpolitisk ansvarlig: Anders Hereide

Økonomiansvarlig: Mina Linnestad

Informasjonsansvarlig: Malene Kristine Meidell Alsaker

Markedsansvarlig: Josefine Marie Thunold Furu

Eksternansvarlig: Knut Visdal

Internansvarlig: Kristian Hope

Prosjektansvarlig: Eira Sofie Tvedten

