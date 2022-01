Så var vi tilbake her igjen. Vi kommer ikke utenom at pandemien fortsatt står ovenfor oss. Men nå er det semesterstart igjen, og tross alt står Universitetet i Bergen klart til å ønske studentene tilbake. Dette er viktig, for UiB hadde ikke vært UiB uten studentene.

Vi har mange grunner til å være optimistiske. Svært mange studenter er vaksinerte, vi er godt beskyttet mot sykdom, og selv om vi ikke er helt tilbake til normalen er UiB åpent for studentene så langt det er mulig. Det er mulig å møte dine studiekamerater, og delta i kollokvien og lesesirkelen.

Dermed håper jeg innstendig at dere vil komme tilbake til vår vakre by, om dere ikke allerede har gjort det. Bergen er ikke det samme uten studentene, og en dag vil vi kunne åpne opp samfunnet for real this time. Når den dagen kommer skal vi være på campus, og bruke studiebyen vår for alt den er verdt.

Vi har lyst til å være der det skjer, og det er i Bergen det skjer. Den driften, det livet – det skjer på grunn av studentene som kommer hit hvert semester og gjør Bergen til noe helt spesielt. Studentene er en del av Bergen, og Bergen er en del av studentlivet. Hver eneste student som kommer hit bringer med seg noe helt spesielt.

Vi har blitt studenter for å få med oss nye erfaringer, og for å vokse som mennesker. Studietiden er og blir en viktig tid, selv om den, inntil videre, kommer til å se ganske annerledes ut.

Vi må fortsatt ta til takke med en del digital undervisning framover, vi må ta hensyn til meteren og antibac og alt det andre som vi har blitt kjent med, men det er grunn til å være optimistiske. Husk også at studietiden er så utrolig mye. Det er idrett, kultur, det er frivillighet.

Med dette vil jeg ønske alle UiBs studenter velkommen tilbake til Bergen, og tilbake til campus. Vi har savnet dere og vi håper at dere vil bruke Bergen for alt byen er verdt.

