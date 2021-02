Jeg har sjelden blitt mer provosert av et TV-program enn av episoden om klær i «Sløsesjokket» på NRK.

Konseptet er en enkel og god oppskrift: Programlederen og en kjendis undersøker et tema. Med tanke på at serien heter «Sløsesjokket», er det lagt opp til at vi skal få oss noen ubehagelige overraskelser.

Denne episoden handler om hvordan klær blir produsert. Og som navnet tilsier, hvor mye vi sløser med klær. I løpet av episoden besøker de både Fretex’ sorteringsanlegg, en klesbutikk og selveste næringsministeren.

Jeg blir irritert, og nå skal jeg forklare hvorfor.

Sjokkerende uvitenhet

I programmet finner programleder Christian Strand sammen med artist og influenser Alexandra Joner ut av mye forskjellig. Blant annet at det kreves veldig mye vann for å produsere dongeribukser, at nordmenn gir vekk mye mer klær enn Fretex klarer å selge og at klesbransjen i sin helhet utgjør en stor klimatrussel.

Spesielt det siste virker svært overraskende på influenseren, noe som får meg til å undre.

Når den billigste toppen på NA-KD, en av Norges mest populære nettbutikker for klær og mote, koster 35 kroner, burde det lyse en varsellampe hos den som har tenkt å kjøpe den.

Med en så lav salgspris kan nok ikke skredderen på fabrikken forvente seg ei god timelønn og det kan nok ikke være tatt mange kostbare hensyn til natur og miljø i produksjonen.

For det er faktisk sant. Det de fleste vet innerst inne. Klesbransjen er pill råtten, både på arbeidsrettigheter og miljøutslipp.

Forbruket må ned

I «Sløsesjokket» presenteres denne løsningen på klesindustriens problemer: «Bruk klærne dine flere ganger; Ta på deg en vest på en rar måte slik at du plutselig har et nytt klesplagg. Joho!» Ja, det er jo litt gøy, og absolutt nyttig, men det gjør lite med de virkelige problemene.

50 tonn brukte klær som Fretex får inn til sortering hver dag og et uvisst antall tonn med nye klær som handles inn til norske hjem og klesbutikker, for så å havne hos Fretex.

Det er etter min mening ikke nok å ha det litt gøy på Instagram i ei uke, for så å gå tilbake til et vanlig masseforbruk.

Vi er nødt til å ta til handling.

Det eneste som virkelig kan gjøre noe med markedet er om vi kjøper mindre. Vi studenter, som gjerne klager over dårlig råd burde stå først i køa.

Vi har nemlig en unik mulighet til å ikke bruke de få pengene vi har på klær produsert på en lite bærekraftig måte.

Velg gode forbilder

Ikke bli en uopplyst influenser. Bli en person som er klar over eget forbruk og hva kjøpet ditt har å si for markedet, miljøet og andre mennesker.

Aller helst, bli en person som er villig til å spare både penger og miljøet med å senke eget klesforbruk. Velg gode forbilder og vær et godt forbilde, også når det gjelder klær.

Takk til NRK som setter lys på noe viktig, selv om det etter min mening er noe vi alle burde være klare over.

