Det tradisjonsrike Bergensbaneløpet (BBL) mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Handelshøyskolen BI – Oslo ble i år arrangert i hver sin by. Etapper over fjellet mellom Norges to største byer var erstattet med løpebaner på Skansemyren i Bergen og Sognsvann i Oslo.

Ny variant: «ImposiBBL»

På Skansemyren fredag ettermiddag står leder Kaja Norheim Morken og heier fram én av de 105 løperne fra NHH. Årets utgave er annerledes enn tidligere ettersom de to skolene ikke kan løpe mot hverandre fysisk. I stedet for å løpe over fjellet fra Oslo til Bergen, ble tilsvarende distanse løpt på hver sin løpebane i hver sin by. Etappene ble løpt fra torsdag til lørdag.

– Vi skjønte tidlig at det kunne bli vanskelig å arrangere en vanlig utgave av BBL, derfor prøvde vi å finne et alternativ som kunne gjennomføres under de fleste tenkte scenarioer. Så med årets utgave føler vi at vi klarer å overholde alle smittevernregler, forteller Morken.

LEDER. Kaja Norheim Morken er glad de har fått til BBL i 2021.

– Navnet er inspirert av fjorårets utgave av Bislett Games (Impossible Games) der Ingebrigtsen-brødrene løp i Oslo mot tre kenyanere i Kenya, sier lederen.

Krevende forhold

I Oslo skinte solen fra klar himmel da de første etappene ble gjennomført. Like heldige med været var ikke arrangøren i Bergen. Underveis i intervjuet med Morken vekslet været mellom en varmende sol, sterk vind og snø.

– Det har vært vekslende forhold. Torsdag hadde vi fire personer i sving for å holde banen fri for snø underveis, forteller Morken som ikke vil legge skjul på at bergensværet er mer krevende enn i Oslo.

KREVENDE FORHOLD. Etappene var preget av vekslende værforhold. Her løper Sina Vaim Hellebø mens det hagler fra oven.

Morken løp selv en etappe på 3,2 kilometer tidlig fredag.

– Det ble etappeseier, så det er det viktigste, sier Morken som slo sin motstander med godt over ett minutt.

– Lettet, fornøyd og glad

Sina Vaim Hellebø hadde fått ansvaret for å løpe etappe 59 for NHH. Fjerdeårsstudenten deltok for første gang og stilte opp til intervju etter skifting til tørt tøy og en liten pustepause.

– Hva føler du nå?

– Nå er jeg lettet, fornøyd og glad med å være ferdig, forteller Hellebø.

– Det var tungt, jeg har slitt litt med forkjølelse i forkant, så jeg føler jeg ikke har hatt en helt optimal oppladning, sier den glade deltakeren.

GLAD. Smilet satt løst etter målgang hos Sina Vaim Hellebø.

De seks rundene på Skansemyren løp Hellebø alene, mens hennes motstander løp flere hundre kilometer unna.

– Det er litt spesielt å løpe alene, fordi jeg føler man kanskje kunne prestert enda bedre hvis man hadde noen som løp ved siden av seg. Jeg prøvde derfor å tenke at hun lå litt foran meg i Oslo, forklarer Hellebø som på dette tidspunktet ikke var klar over at hun hadde vunnet sin etappe med halvminuttet.

Morken og Hellebø hadde begge god tro på seier da over halvparten av etappene var gjennomført før Gullrekka begynte fredag. NHH ledet på dette tidspunktet med over 40 minutter.

Solid seier

Lørdag ettermiddag var resultatet klart. De 105 løperne fra NHH kunne slippe jubelen løs etter 84 av 105 mulige etappeseiere. BI Oslo måtte se seg slått med en time og tjuefem minutter i samlet løpstid.

ENKELT. NHH gikk for 19. seier på rad i BBL i helga.

Morken har flere positive ting å si om årets løp. Hun trekker også fram nivået på NHH, og sier det ikke kommer gratis.

– På mange måter var det en seier bare det å få gjennomført BBL under pandemien, men det at vi vant over BI med god margin var utrolig deilig. Spesielt for oss som var på banen og så hver og en løper pushe seg til det ytterste for laget, forteller en glad Morken.

– Seieren er et resultat av hardt arbeid og en helt unik lagånd.

